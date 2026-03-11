LS증권 LS증권 close 증권정보 078020 KOSDAQ 현재가 7,850 전일대비 260 등락률 +3.43% 거래량 161,412 전일가 7,590 2026.03.11 10:14 기준 관련기사 [특징주]대주주 양도세 완화…증권주 오름세 코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가 [특징주]'배당소득 분리과세 도입 기대감' 증권주 강세 전 종목 시세 보기 은 인공지능(AI) 기반 투자전략 경진대회인 '제1회 대학생 AI 시스템 트레이딩 챌린지'를 성황리에 마무리했다고 11일 밝혔다.

지난달 24일 숭실대학교 다솜홀에서 열린 '제1회 대학생 AI 시스템 트레이딩 챌린지' 시상식에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. LS증권 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 인공지능 기술과 금융투자 전략을 접목한 대학생 대상 경진대회로, 시스템 트레이딩(미리 정한 규칙에 따라 자동으로 매매하는 투자방식)에 대한 이해를 높이고 미래 인재를 발굴하기 위해 마련됐다. LS증권과 숭실대, 예스스탁, 전자신문, 이티에듀가 공동 주최했으며 총상금 800만원 규모로 진행됐다.

대회에는 전국 38개 대학에서 92명의 대학생이 참가했다. 참가자들은 LS증권의 자동매매 플랫폼 '트렌즈WTS(웹트레이딩시스템)'에 해외선물 관련 매매 아이디어를 입력하고, 이를 활용해 AI가 자동으로 매매전략을 구현하는 방식으로 성과를 겨뤘다.

대상(LS증권 대표이사상)은 신의준 숭실대 학생이 차지했다. 최우수상은 장수민 인하대 학생(숭실대 총장상), 김대성 백석문화대 학생(전자신문 대표이사상), 박대호 숭실대 학생(이티에듀 대표이사상), 설광석 전북대 학생(예스스탁 대표이사상)이 각각 수상했다. 이밖에 우수상 10명, 장려상 30명 등 총 45명이 수상의 영예를 안았다.

대상을 수상한 신의준 숭실대 학생은 "매매 시나리오를 코드로 구현하는 과정이 쉽지 않았지만, 백테스팅을 반복하며 몰입하다 보니 이 분야에 대한 흥미가 더욱 커졌다"며 "향후 금융데이터 분석이나 퀀트 분야에서 기업에 기여하고 싶다"고 밝혔다.

LS증권 관계자는 "금융 산업은 빠르게 변화하고 있으며, 이제는 인간의 한계를 넘어 기술과 혁신의 시대가 열리고 있다"며 "금융의 새로운 변화를 만들어갈 대학생들의 도전과 행보가 기대된다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



