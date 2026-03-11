월초 상승세 보이다 하락 전환

외국인·개인 순매수도 증가

미국의 국채금리 하락과 한국은행의 기준금리 동결 장기화 예상 등 대내외적 요인으로 지난달 국채금리가 하락한 것으로 나타났다. 외국인을 비롯해 개인의 채권 순매수는 확대됐다.

11일 금융투자협회가 발표한 '2026년 2월 장외채권시장 동향'에 따르면 3년 만기 국고채 금리는 전월 대비 9.7bp 내린 3.041%, 5년물은 15.8bp 하락한 3.278%를 기록했다. 국고채 10년물 금리는 16.1bp 떨어진 3.446%, 20년물 금리는 9.1bp 내린 3.508%, 30년물 금리는 9.4bp 내린 3.421% 등 장기채 금리도 일제히 하락했다.

금투협은 "월초 30년 국채입찰 부진과 호주의 기준금리 인상, 일본 총선 이전 장기국채금리 상승 등 대내외 여건으로 상승세를 보이던 국내 국채금리는 한은 국채금리 언급, 연휴 기간 미국채 하락과 이후 국내 외국인 국채선물 순매수 확대, 한은 기준금리 동결 장기화 예상 등으로 지난달 전구간에서 국채금리가 전월 대비 하락했다"고 설명했다.

외국인과 개인의 순매수는 확대됐다. 통상 채권 매수가 늘면 가격이 오르고, 금리는 떨어진다. 외국인 투자자는 지난달 국채 10조9000억원, 통안증권 6000억원, 기타 채권 5000억원 등 총 12조1000억원을 순매수했다. 지난달 말 외국인의 국내 채권보유 잔고는 전월 말 대비 8조3000억원 증가한 350조6000억원을 기록했다. 금투협은 "월 중반까지 단기 시장 금리가 상승한 가운데 재정거래유인이 소폭 확대되며 외국인의 채권 순매수는 전월 대비 4조8000억원 증가했다"고 전했다.

개인의 순매수도 증가했다. 지난달 개인 순매수는 회사채 6244억원, 특수채 5768억원, 국채 4838억원 증가하며 전체 순매수가 2조4557억원으로 늘었다.

채권 발행 규모는 7조3000억원 증가한 81조2000억원을 기록했다. 국채 발행 증가로 전월 대비 금융채, 회사채, 통안채 발행 감소에도 불구하고 전월 대비 늘어났다. 국채, 금융채, 특수채 등 순발행액은 26조1000억원으로 발행잔액은 3071조1000억원이다.

회사채 발행은 전월 대비 1조7000억원 감소한 10조5000억원으로 집계됐다. 크레딧 스프레드는 AA- 등급과 BBB- 등급 모두 소폭 상승했다. 지난달 회사채 수요예측 금액은 총 77건, 5조427억원으로 전년 동월 대비 5조173억원 줄었다. 수요예측 참여금액은 27조3411억원으로 같은 기간 36조1159억원 감소했고, 참여율은 542.2%로 88.6%포인트 하락했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



