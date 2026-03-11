오디오북 녹음 체험 등 초청 행사도 진행

롯데홈쇼핑은 시각장애 아동을 위한 오디오북 제작 사업 '드림보이스' 운영 기금 7000만원과 재능기부로 제작된 오디오북을 한국장애인재단에 전달했다고 11일 밝혔다.

박재홍 롯데홈쇼핑 전략지원본부장(왼쪽)이 한국장애인재단에 시각장애 아동 오디오북 제작을 위한 기금 7000만원을 전달한 뒤 권선진 한국장애인재단 이사장과 기념촬영하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공

기금과 함께 롯데홈쇼핑 쇼호스트와 대학생 서포터즈의 재능기부로 제작된 시즌8 오디오북 27권도 기부했다. 이는 롯데홈쇼핑 임직원들의 입력 봉사를 통해 제작된 데이지(DAISY)도서를 포함해 시각장애인 전용 온라인 플랫폼 6곳에 제공될 예정이다.

롯데홈쇼핑은 또 수혜 학생들을 본사에 초청해 오디오북 녹음 과정을 직접 체험하고 음성 해설이 포함된 애니메이션을 관람하는 프로그램도 진행했다.

롯데홈쇼핑은 2021년 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 선포한 이후 '오늘 실천하면 달라지는 내일'이라는 슬로건 아래 지속가능경영을 이어오고 있다. 지역사회 나눔, 파트너사 상생 등을 통해 사회적 책임을 실천하며 ESG경영을 강화하고 있다. 2016년부터 시작한 '드림보이스'는 올해로 11년째를 맞았으며, 현재까지 총 223권의 도서를 녹음하고 오디오북 4550세트를 제작해 전국 복지시설 1700여곳에 기증했다. 도서 정보를 텍스트로 변환하는 '입력 봉사' 활동도 임직원 참여로 6년째 이어오고 있으며, 매년 약 150명의 임직원이 참여하고 있다.

박재홍 롯데홈쇼핑 전략지원본부장은 "단순 오디오북 전달을 넘어 아이들이 제작 과정을 직접 체험하고, 재능기부자들과 만나 소통하는 시간을 마련했다"며 "앞으로 수혜 아동의 니즈를 반영한 오디오북 제작과 참여형 프로그램을 통해 '드림보이스'를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

