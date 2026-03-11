2026 KBO 정규시즌 개막 맞아 직접 전달

빌리프·닥터그루트·CNP 등 대표 제품 포함…선수 개별 제공 첫 사례

야구 특성 맞춘 피부·위생 관리 지원…팬 감동 선사 기대

LG생활건강 LG생활건강 close 증권정보 051900 KOSPI 현재가 251,000 전일대비 6,000 등락률 +2.45% 거래량 22,362 전일가 245,000 2026.03.11 10:49 기준 관련기사 [오늘의신상]전통 공예와 만난 럭셔리 스킨케어 "일본에서도 통했다"…'프레시안' 코스메키친 입점 후 치크 1위 [오늘의신상]톤보정에 기미·잡티 개선까지…오휘 '데이쉴드 다크스팟 콜라겐 톤업선' 전 종목 시세 보기 이 2026 KBO 정규시즌 개막을 맞아 LG트윈스 선수단의 2년 연속 우승을 기원하며 특별 선물세트를 준비했다.

앞서 LG생활건강은 지난 10일 해외 전지훈련을 마치고 돌아온 선수들을 직접 찾아, 화장품과 생활용품으로 구성된 180세트를 전달했다. 그동안 선수 라커룸에 제품을 비치해 왔지만, 개별 선수에게 선물을 전달한 것은 이번이 처음이다.

10일 LG생활건강은 LG트윈스 선수단에게 화장품과 생활용품으로 구성된 특별 선물세트 180세트를 전달했다. (왼쪽부터) 오지환, 임찬규, 홍창기 선수가 특별선물을 들고 기념촬영을 하고 있다. LG생활건강 AD 원본보기 아이콘

이번 선물세트는 지난해 KBO 리그에서 4번째 통합 우승을 달성한 선수단의 노고를 치하하고, 올 시즌에도 최고의 기량을 발휘하며 2연패 달성을 응원하기 위해 마련됐다.

야외 경기가 많은 야구의 특성상 선수들은 강한 햇볕과 열기, 땀과 먼지에 노출되기 쉽다. 이에 LG생활건강은 피부 보호, 탈모 예방, 위생 관리에 도움이 되는 제품들을 담았다.

선물세트에는 간편하게 바를 수 있는 자외선 차단제 '빌리프' 선스틱, 탈모 완화에 도움을 주는 '닥터그루트' 샴푸, 피부 수분 공급용 'CNP' 앰플 미스트, 발 위생을 위한 '발을씻자' 풋샴푸 등 대표 제품이 포함됐다.

LG트윈스 간판 투수 임찬규 선수는 "항상 LG생활건강 제품을 활용하고 있다"며 "시즌 개막을 앞두고 선수단과 스태프에게 관심을 가져주셔서 감사하다"고 말했다. 이어 "올 시즌 최선을 다해 팬들에게 보답하겠다

고 덧붙였다.

이선주 LG생활건강 사장은 "야외에서 땀과 자외선에 노출되는 선수들의 피부와 위생 관리를 돕는 계기가 되길 바란다"며 "선수들의 열정과 도전 정신이 매 경기 팬들에게 감동으로 전달되기를 기대한다"고 밝혔다.

AD

앞서 LG생활건강은 지난달 LG세이커스 선수단에도 2년 연속 우승을 기원하는 선물세트를 전달한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>