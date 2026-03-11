우리술, 부드러운 초콜릿 풍미와 탄산의 청량감 더한 ‘두바이초코하이볼’ 출시

㈜우리술이 최근 젊은 소비자층 사이에서 주목받고 있는 '두바이 초콜릿' 트렌드를 반영한 RTD 주류 '두바이초코하이볼'을 출시했다고 밝혔다.

두바이초코하이볼은 초콜릿 특유의 달콤하고 고소한 풍미에 하이볼의 청량한 탄산감을 더한 제품이다. 최근 SNS와 MZ세대를 중심으로 확산되고 있는 디저트 트렌드를 주류에 접목해 색다른 음용 경험을 제공하는 것이 특징이다. 부드러운 초콜릿 향과 상쾌한 탄산이 어우러져 기존 하이볼과는 다른 맛을 즐길 수 있다.

㈜우리술 관계자는 "최근 디저트와 주류를 결합한 새로운 음용 트렌드가 확산되고 있어 소비자들이 보다 즐겁게 경험할 수 있는 제품을 기획하게 됐다"며 "두바이초코하이볼은 달콤한 풍미를 강조한 하이볼로 젊은 소비자층에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

1928년 조종양조장의 전통을 이어온 ㈜우리술은 '막걸리로 세상을 즐겁게'라는 슬로건 아래 다양한 전통주와 주류 제품을 선보이며 막걸리 시장의 변화를 이끌어왔다. 막걸리 업계 최초로 HACCP 인증을 획득했으며, 다양한 제품 개발을 통해 중장년층뿐 아니라 젊은 소비자층까지 시장 저변을 넓히는 데 주력하고 있다.

또한 경기도 지역 농가와 10년 이상 계약 재배한 쌀을 원료로 사용하고, 제품 판매금 일부를 가평 지역 장학금으로 기부하는 등 지역 사회와의 상생 활동도 이어가고 있다. 이러한 활동을 바탕으로 2018년에는 가평잣막걸리가 청와대 공식 만찬주로 선정됐으며, 2019년에는 식품외식산업 발전 유공 대통령 표창을 수상하기도 했다.

한편 두바이초코하이볼은 3월 12일부터 전국 편의점에서 먼저 출시되며, 이후 주요 유통 채널을 통해 순차적으로 판매될 예정이다.

