11~20일 온·오프라인 의견 수렴



칼국수·빵·두부두루치기 등 대전 음식 후보군 11개 대상

대전시가 미식관광도시 조성을 위해 11일부터 20일까지 온·오프라인을 통해 칼국수·빵·두부두루치기 등 대전 음식 후보군 11개를 대상으로 '대전의 맛' 시민 선호도 조사를 한다.

이번 조사는 시민이 공감하는 대전 음식을 발굴하고, 향후 대전의 맛 선정에 시민 의견을 반영한다.

조사는 대전시민 누구나 참여 가능하며, 대전 음식 후보군 11개를 대상으로 선호하는 음식을 순위별로 선택하는 방식이다.

조사 대상 음식은 사전 시민 선호도 조사 결과와 전통성·역사성을 고려한 전문가 의견 등을 반영해 선정한 ▲칼국수 ▲빵 ▲두부두루치기 ▲국밥 ▲구즉도토리묵 ▲숯골냉면 ▲삼계탕 ▲설렁탕 ▲짬뽕 ▲돌솥밥 ▲대청호 민물고기매운탕 총 11개다.

선호도 조사는 대전시 홈페이지 및 전문 조사기관의 온라인 설문조사와 관광안내소 현장 스티커 조사 등 온·오프라인 조사를 병행해 실시한다. 대전시는 이번 조사 결과와 전문가 자문을 종합적으로 반영해 위원회 심의를 거쳐 4월경 '대전의 맛'을 최종 선정할 계획이다.

AD

대전시 관계자는 "이번 시민 선호도 조사는 시민이 직접 참여해 대전의 음식을 선정하는 과정이라는 점에서 의미가 있다"며 "많은 시민이 참여해 대전의 미식 문화 발굴에 힘을 보태 주시길 바란다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>