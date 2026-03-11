조달청, 올해 LH 공공주택 발주 '8조원'

올해 8조원 규모의 LH 공공주택 발주 진행된다. 전년대비 22.4% 늘어난 규모다.

조달청은 11일 이 같은 내용의 '2026년 LH 공공주택 공사·설계·건설사업관리(CM) 발주계획'을 발표했다. 올해 발주 규모는 총 126건에 8조31억원이다. 사업별 발주금액은 공사 부문 6조9910억원, 설계 70억원, CM 1조 51억원으로 나뉜다.

공사 부문 발주금액은 지난해보다 1조2132억원 증가했다. 심사 유형별로는 종합심사낙찰제 6조8566억원(47건), 간이형종심제 1163억원(7건), 적격심사 181억원(2건)이 각각 집행될 예정이다.

CM용역도 지난해보다 4749억원 발주금액이 늘었다. 심사 유형별로는 종심제 9655억원(57건), 적격심사 396억원(9건)이 집행된다.

올해 설계용역에선 발주금액이 지난해 2292억원에서 70억원으로 크게 줄었다. 이는 민간참여사업 확대와 LH의 발주 시기 조정 등에 따른 영향이라고 조달청은 설명했다.

조달청은 올해 LH 공공주택 발주 과정에서 공정·안전에 무게를 두고 관련 제도 개선도 함께 추진한다. 공정한 입찰 질서를 훼손하는 입찰 브로커의 편법 및 반칙행위 차단을 위해 입찰 규정을 정비하고 불공정 신고창구를 개설해 감시활동을 강화하는 내용이다.

또 안전과 고품질 공공주택 공급을 위해 하반기부터 CM용역 입찰에 국가가 인증한 우수 감리인 보유업체를 우대 평가하는 국가인증감리제를 시범 도입기로 했다. 국가인증감리제는 실력이 우수한 감리인을 국가가 인증하는 제도다.

AD

임병철 조달청 시설사업국장은 "조달청은 정부 주거정책을 뒷받침하기 위해 신속하고 책임감 있게 공공주택 계약업무를 수행할 방침"이라며 "철저한 관리와 현장 중심의 제도 개선으로 안전하고 살기 좋은 공공주택을 적기에 공급할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>