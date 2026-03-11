총 15억원 규모

의료기관평가인증원은 정신의료기관 입원환경 개선을 위한 '2026년 정신의료기관 환경개선 사업'을 공모한다고 11일 밝혔다.

이 사업은 정신의료기관의 시설 개보수와 치료환경 개선을 지원해 치료 중심 입원환경을 조성한다. 2022년 시작돼 올해로 5회째다. 그동안 135개 정신의료기관이 참여했다.

올해 사업 규모는 총 15억원이다. '일반 환경개선'과 '격리·강박 환경개선' 두 가지 유형으로 운영된다.

일반 환경개선 유형은 입원실과 보호실, 프로그램실 등 치료환경 개선을 지원한다. 정신병원 인증을 유지하거나 정신의료기관 평가에 합격한 기관이 대상이다. 전체 예산의 60%인 9억원이 배정됐다.

격리·강박 환경개선 유형은 올해 새로 도입됐다. 격리·강박 사용 최소화와 환자 인권 보호 요구를 반영한 것으로 보호실 등 관련 시설 개선에 지원된다. 모든 정신의료기관이 신청할 수 있으며 예산은 6억원이다.

선정 기관에는 최대 5000만원의 국비가 지원된다. 지원액과 동일한 금액을 의료기관이 부담하는 매칭 방식으로 운영된다.

사업 공고는 3월 11일부터 인증원 홈페이지에 게시된다. 신청은 3월 20일부터 4월 3일 오후 6시까지 보조금통합포털 'e나라도움'을 통해 접수하면 된다.

