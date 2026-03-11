CDP 코리아 어워즈서 수자원 관리 우수상

재생에너지 확대·수자원 관리 체계 강화 성과

현대로템이 글로벌 지속가능성 평가기관 CDP(Carbon Disclosure Project)의 환경 경영 평가에서 최고 등급을 획득하며 수자원 관리 역량을 인정받았다.

현대로템은 10일 서울 앰배서더 서울 풀만에서 열린 '2025 CDP 코리아 어워즈'에서 최고 등급인 리더십 A 등급을 획득해 수자원 관리 부문 우수상을 수상했다고 밝혔다.

CDP는 전 세계 금융투자기관의 위임을 받아 주요 기업을 대상으로 기후변화 대응과 수자원 관리 등 환경 관련 경영 정보를 평가하는 글로벌 이니셔티브다. 투자자와 기업들이 활용하는 대표적인 환경 정보 공개 플랫폼으로 평가된다.

CDP는 매년 기업의 기후변화 대응 및 수자원 관리 역량을 리더십 A, 리더십 A-, 매니지먼트 B 등 총 8개 등급으로 평가한다. 리더십 점수 1위 기업에는 '대상', 2·3위 기업에는 '최우수상'을 수여하며, 리더십 A- 이상을 획득한 기업 가운데 '우수상'을 시상한다.

현대로템은 이번 평가에서 지난해보다 두 단계 상승한 리더십 A 등급을 획득하며 우수상을 받았다. 2022년 CDP 환경 경영 평가에 처음 편입된 이후 최고 등급을 받은 것은 이번이 처음이다.

현대로템은 사업장 내 수질 오염물질 배출을 최소화하기 위해 법적 기준보다 엄격한 자체 관리 기준을 운영하고 있다. 배출 수질을 상시 모니터링하고 사업장 용수 사용량과 재사용 실적을 지속적으로 관리하는 등 수자원 관리 체계를 강화해 왔다.

또 2024년에는 수질 오염물질 배출량을 점검하고, 폐수처리 시설 노후화로 인한 환경 사고를 예방하기 위해 관련 설비를 교체했다.

현대로템은 앞으로 수질 오염물질 감축을 위한 중장기 관리 계획을 수립하고 수자원 리스크 관리 체계를 더욱 고도화할 계획이다. 폐수 고도 처리 시스템을 도입하고 저농도 폐수 재이용 프로세스를 구축하는 방안도 추진한다.

이와 함께 탄소중립 기반의 지속가능 경영을 위해 재생에너지 확대에도 나서고 있다. 지난해 국내 핵심 생산거점인 창원공장에 태양광 발전 설비를 도입해 연간 929MWh 규모의 재생에너지를 생산하고 있다. 이는 배터리 용량 42kWh 소형 전기차를 약 22000회 완충할 수 있는 수준이다.

현대로템은 2040년까지 전 사업장을 대상으로 재생에너지 사용 100% 전환을 달성한다는 계획이다.

현대로템 관계자는 "생태계 보호를 위한 전사적 수자원 관리 노력이 CDP 평가에서 최고 등급 획득으로 이어졌다"며 "앞으로도 수자원 관리 고도화와 재생에너지 사용 확대를 통해 지속가능한 사회 구현에 기여하겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



