김시우가 9년 만에 제5의 메이저 대회에서 정상에 도전한다.

그는 12일(현지시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더 플레이어스 스타디움코스(파72·7352야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 더 플레이어스 챔피언십에 나선다.

1974년 창설돼 올해로 52회째인 대회다. 4대 메이저 대회에 버금가는 권위를 자랑한다. 총상금 규모가 2500만달러(약 368억6000만원)로 지난해 US오픈 2150만달러보다 많다. 우승 상금도 450만달러(약 66억원)나 된다. 올해는 123명의 톱 랭커들이 등판한다.

김시우는 한국 선수 가운데 세계랭킹이 가장 높은 28위다. 시즌 초반 좋은 흐름을 타고 있다. 올해 7개 대회에 출전해 2위와 3위를 1회씩 차지했다. 3차례 톱 10에 이름을 올렸고, 지난달 AT&T 페블비치 프로암 공동 45위가 가장 나쁜 성적이다.

그는 2017년 이 대회에서 우승 트로피를 수집했다. 당시 최종일 2타 차 4위에서 출발해 3언더파를 작성해 3타 차 역전 우승을 완성했다. 대회 역사상 '최연소 챔프'라는 진기록을 곁들였다. 김시우는 9년 만에 '약속의 땅'에서 PGA 투어 통산 5승째를 노리고 있다.

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 2위이자 디펜딩 챔피언인 로리 매킬로이(북아일랜드)가 강력한 우승 후보다. 셰플러는 2023년과 2024년 이 대회에서 2연패를 달성했다. 매킬로이는 지난주 아널드 파머 인비테이셔널 2라운드 후 허리 통증으로 기권한 것이 변수다.

올해 LIV 골프를 떠나 PGA 투어에 복귀한 브룩스 켑카(미국)는 2022년 이후 4년 만에 이 대회에 다시 등판한다. 한국은 김시우 외에 임성재, 김성현이 가세한다. 임성재는 손목 부상으로 지난주 아널드 파머 인비테이셔널을 통해 시즌 처음으로 모습을 드러냈지만 컷 탈락했다.

