경기도교육청이 청렴 영상 공모전을 개최한다.

도교육청은 '함께 만드는 청렴, 함께 꿈꾸는 미래'를 주제로 제3회 청렴 60초 영상 공모전을 진행한다고 11일 밝혔다.

응모 자격은 청렴 문화 확산과 영상 제작에 관심 있는 도내 초·중·고 및 특수학교 재학생, 각급 학교와 기관 소속 교직원이다.

청렴, 공정, 상호존중 등 청렴에 대한 관심을 높이고 청렴 문화를 확산할 수 있는 주제로 ▲드라마 ▲애니메이션 ▲광고 ▲다큐멘터리 ▲뮤직비디오 등 60초 이내의 짧은 영상(숏폼)에 담아 오는 4월15일까지 전자우편(goeclean@korea.kr)으로 제출하면 된다.

도교육청은 심사를 통해 선정한 입상자에게는 경기도교육감 표창과 부상을 수여한다.

공모전과 관련한 세부 내용은 도교육청 누리집(www.goe.go.kr)에서 확인할 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



