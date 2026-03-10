코스피200 ETF '1년 수익률' 1위는?…우리운용 'WON 200'

3년 수익률 215%

장기성과도 1위

우리자산운용의 WON 200 ETF(상장지수펀드)의 1년 수익률이 186.86%로, 코스피200 지수를 추종하는 ETF 가운데 1위를 기록했다.

우리자산운용은 WON 200 ETF의 1년 수익률은 186.86%(2월 말 기준)로 동일하게 코스피200을 추종하는 ETF 중 가장 높은 수익률을 기록했다고 10일 밝혔다.

최근 단기수익률 역시 6개월 119.79%, 3개월 66.36%로 동일한 구조의 ETF 상품 중 가장 높은 성과를 달성한 것으로 나타났다.

장기 운용 성과에서도 수익률이 높았다. WON 200 ETF의 3년 수익률은 215.15%로 장기 구간에서도 코스피200 추종 ETF 중 1위 자리를 차지했다.

WON 200 ETF는 코스피200 지수를 기초지수로 삼아, 코스피 중대형 주를 중심으로 투자하는 상품이다. 주요 편입 종목으로는 국내 증시의 상승세 주역인 SK하이닉스, 삼성전자가 있다. SK하이닉스의 최대 주주인 SK스퀘어와 최근 방산주로 각광받는 한화에어로스페이스도 포함돼 있다. 이들 주가가 상승세를 보이면서 WON 200 ETF도 높은 수익률을 거둔 것으로 풀이된다.

자금 유입도 빠르게 증가하고 있다. 지난달 말 기준 WON 200 ETF의 순자산(AUM)은 1064억원으로 집계됐다. 매달 마지막 영업일에 균등한 수준의 분배금을 지급하는 '월배당' 구조로 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들의 수요가 몰렸다는 분석이다.

아울러 코스피200지수 수익률을 추종하는 인덱스 펀드도 우수한 성과를 거뒀다. 우리KOSPI200인덱스증권자투자신탁1호(주식) 펀드의 1년 수익률은 187.1%(2월 말 기준)로 동일한 유형의 A클래스 펀드 중 1위를 기록했다. 6개월 120%, 3개월 66.6%로 역시 1위였다.

해당 펀드는 우리자산운용만의 특화된 '인덱스 최적화 시스템'을 통해 부분 복제로 최적의 포트폴리오를 구성하고, 차익거래 등을 통해 안정적인 초과수익을 창출하고 있다.

최홍석 우리자산운용 ETF솔루션본부 본부장은 "이번 WON 200 ETF 성과는 한국 자본시장의 핵심 성장 업종을 중심으로 포트폴리오를 구성하되, 추적오차를 관리하면서 종목별 비중에 차별화를 둔 결과"라며 "앞으로도 인덱스 펀드에서도 차별화된 운용 시스템을 바탕으로 우수한 성과를 입증해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

