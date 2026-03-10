분당소방서 김홍중 소방교, 휴무 중 시민 구조

타는 냄새 포착…신속한 신고·인명 대피 유도 참사 예방

지난 2월 22일 휴무일에 지인의 결혼식에 참석했던 한 소방관의 예리한 직감과 신속한 대응이 자칫 대형 참사로 번질 뻔한 화재를 막아내 화제가 되고 있다.

분당소방서 김홍중 소방교가 신속한 신고와 인명 대피 유도로 대형 화재를 막았다. 분당소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

화제의 주인공은 경기도 분당소방서 소속 김홍중 소방교.

김 소방교는 지난 22일 오후 서울시 중랑구 면목동에서 지인의 결혼식을 마치고 귀가하기 위해 버스정류장으로 이동하던 중 횡단보도 인근에서 미세하게 풍기는 타는 냄새를 맡았다. 낮 시간대 유동 인구가 많아 자칫 무심코 지나칠 수 있는 상황이었으나, 김 소방교는 직업적 본능으로 발걸음을 멈추고 주변을 살피기 시작했다.

분당소방서 소방교 김홍중. 분당소방서 제공 원본보기 아이콘

평소 출동 시 건물 외부 4방면을 우선 확인하는 절차에 따라 주변을 살피던 김 소방교는 인근 건물 지하 출입 셔터에서 타는 냄새와 함께 상부 틈 사이로 회색 연기가 새어 나오는 것을 발견했다. 문 개방을 시도했으나 잠금 상태였고, 출입 셔터에 손을 대어 온도를 확인한 결과 내부에서 비정상적인 열기가 감지됐다.

이에 김 소방교는 즉시 119에 신고해 화재 발생 위치와 건물 구조 등을 상세히 설명하는 동시에, 주변 시민들에게 화재 상황을 알리고 안전한 장소로 대피하도록 유도했다. 신고를 받고 출동한 소방대는 약 1분여 만에 현장에 도착했으며, 신고 접수부터 현장 도착까지 4분이 채 걸리지 않았다.

해당 건물은 지하 1층, 지상 6층 규모의 근린생활시설과 주택이 혼합된 건물로, 화재가 확산될 경우 대형 인명피해로 이어질 가능성이 있는 상황이였으나, 김 소방교의 침착한 판단과 신속한 화재 신고 등 초기 대응으로 인명피해 없이 상황이 마무리됐다.

특히, 김 소방교는 현장에 도착한 소방대원들에게 화재 발생 위치와 당시 상황을 정확히 전달해 초기 화재진압 활동에도 큰 도움을 준 것으로 알려졌다.

김홍중 소방교는 "작은 화재 징후라도 초기에 발견하고 신속히 신고하면 대형 화재로 번지는 것을 막을 수 있다"며 "앞으로도 소방관으로서 어떤 상황에서도 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



