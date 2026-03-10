SOL 한국형글로벌반도체 액티브, 'SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브'로 ETF명 변경

신한자산운용은 'SOL 한국형글로벌반도체액티브' ETF의 명칭을 ' SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 close 증권정보 423170 KOSPI 현재가 39,955 전일대비 2,735 등락률 +7.35% 거래량 58,791 전일가 37,220 2026.03.10 09:49 기준 전 종목 시세 보기 '로 변경한다고 10일 밝혔다.

이번 명칭 변경은 ETF가 어떤 전략으로 운용되는지 투자자들이 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 하기 위함이다. 반도체 산업 내에서도 최근 수혜가 집중되는 인공지능(AI) 반도체 핵심 기업을 선별해 투자한다는 상품의 성격을 ETF명에 보다 명확하게 구현했다.

'SOL 글로벌AI반도체탑픽 액티브 ETF'는 국내 및 글로벌 기업에 분산 투자하면서도, 액티브 전략을 통해 반도체 산업의 최신 트렌드를 반영해 종목 구성과 비중을 유연하게 조절하는 ETF다. 2022년 4월 상장 이후 현재까지 누적수익률은 280.96%에 달하며 최근 3개월 18.42%, 6개월 69.68%의 수익률을 기록하고 있다.

최근 반도체 시장은 AI 확산과 함께 빠르게 변화하고 있다. 특히 고대역폭메모리(HBM) 수요가 급증하면서 시장의 관심이 메모리 업체로 집중되고 있으며, AI 추론 시장이 본격적으로 확대되면서 GPU, HBM, SSD가 함께 움직이는 새로운 인프라 구조가 자리 잡고 있다. GPU가 연산을 담당하고, HBM이 데이터를 실시간으로 공급하며, SSD가 대규모 데이터를 저장·호출하는 구조가 확산되면서 관련 기업들의 중요성도 함께 커지고 있다.

이에 따라 'SOL 글로벌AI반도체탑픽 액티브'는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사 비중을 약 45% 수준으로 구성해 메모리 트렌드에 대한 투자 비중을 높였다. 동시에 TSMC와 삼성전자 등 파운드리 핵심 기업 비중도 약 44% 수준으로 편입해, AI 시대 반도체 공급망에서 중요성이 커지는 제조 경쟁력에도 주목했다.

주요 구성 종목은 삼성전자(23.3%), TSMC(20.8%), SK하이닉스(14.6%), 마이크론(7.2%) 등 메모리와 파운드리 글로벌 대표 기업 비중이 약 66%에 달한다. 여기에 브로드컴(7.0%), 엔비디아(6.6%), ASML(4.8%), AMD(3.1%) 등도 편입해 AI 반도체 생태계 전반의 핵심 기업에 집중 투자하면서도 글로벌 분산 효과를 함께 추구했다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "반도체 산업은 업황 사이클과 기술 변화에 따라 주도 기업과 수혜 분야가 빠르게 바뀌는 만큼, 적시에 핵심 종목을 선별하고 비중을 조정하는 것이 매우 중요하다"며 "현재 반도체 시장은 AI 기술 경쟁 심화와 빅테크의 투자 확대, 공급 부족, 주요 기업들의 증설 이슈 등이 맞물리며 지속해서 관심을 가져야 할 시장"이라고 말했다.

김 그룹장은 "앞으로도 반도체 시장의 변화에 기민하게 대응하며, 투자자들이 AI 반도체 핵심 기업에 효율적으로 투자할 수 있도록, 액티브한 종목 선별과 리밸런싱으로 대응해 나가겠다"고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



