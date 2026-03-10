안전하고 성숙한 교통 문화 조성

BMW 코리아 미래재단은 10일부터 교통안전 캠페인 '세이프티 투게더'를 진행한다고 밝혔다. 일상에서 자주 마주하는 교통 상황을 중심으로 실질적인 교통안전 수칙과 법규 정보를 보다 쉽고 친근하게 전달할 예정이다.

재단은 유튜브와 인스타그램, 네이버 블로그 등 공식 SNS 채널과 다양한 오프라인 접점을 활용해 캠페인과 이벤트를 운영하며 보다 많은 참여를 끌어낼 계획이다. '세이프티 투게더'와 연계한 퀴즈 및 댓글 이벤트, 릴스 챌린지, 사연 모집 등 참여형 프로그램을 운영할 계획이다.

자동차 인플루언서와 협업을 통해 ▲일상 속 다양한 교통 상황별 안전 수칙 ▲차량 관리 요령 ▲운전자 보조 시스템에 대한 올바른 이해 등 실질적인 교통안전 정보를 흥미롭고 이해하기 쉬운 콘텐츠로 선보일 예정이다.

올해 설립 15주년을 맞은 BMW 코리아 미래재단은 '세이프티 투게더' 캠페인 외에도 초등학생 대상 과학 창의 교육 프로그램 '주니어 캠퍼스', 대학생 사회공헌 아이디어 공모전 '영 이노베이터 드림 프로젝트', 전국 공익행사를 찾아가는 체험형 환경 교육 '넥스트 그린 환경교육', 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 함께 아동들의 심신 건강을 지원하는 '희망ON학교' 등 지속가능한 미래를 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 예정이다.

