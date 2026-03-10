‘AW 2026’서 피지컬 AI 전략 공개

엘리스그룹은 코엑스에서 열린 '스마트 공장·자동화 산업전 2026(AW 2026)'에 참가해 제조 인공지능 전환(AX)을 위한 핵심 전략과 솔루션을 선보였다고 10일 밝혔다.

엘리스그룹은 4일부터 6일까지 전시 기간 동안 'AI 팩토리 특별관' 내에 부스를 마련하고, 제조 현장의 AI 전환을 지원하는 모듈형 데이터센터 '엘리스 AI PMDC(Portable Modular Data Center)'와 문서 지능화 솔루션 '엘리스 IDP(Intelligent Document Processing)'를 집중 소개했다.

이번 전시에서 주목받은 '엘리스 AI PMDC'는 보안에 최적화된 모듈형 데이터센터로 공장 규모와 요구 사항에 맞춰 유연하게 확장·구성이 가능한 것이 특징이다. 엘리스 AI PMDC는 제조 현장 인근에 AI 인프라를 배치하는 구조를 통해, 공정 데이터의 보안성과 실시간 처리 성능을 동시에 확보할 수 있다.

함께 선보인 '엘리스 IDP'는 복잡한 공정 문서와 비정형 데이터를 실시간으로 디지털화해 분석 가능한 데이터로 전환해 주는 솔루션이다. 현장을 찾은 제조 및 건설업계 관계자들은 수작업 위주의 문서 관리 프로세스를 AI 기반의 데이터 자산으로 바꾸는 기술력에 큰 관심을 나타냈다.

엘리스그룹은 전시와 더불어 '산업지능화 컨퍼런스'에 참여해 제조 AX의 미래 비전을 공유했다. 콘퍼런스 발표에서는 '제조 AX 상용화 전략'을 주제로 성공적인 제조 AX를 위해 현재 제조업이 직면한 한계를 진단하고, 모듈형 데이터센터를 통해 실제 물리적 환경과 AI를 결합하는 피지컬 AI 구현 전략을 제시했다.

김재원 엘리스그룹 대표는 "이번 AW 2026은 엘리스의 AI 인프라와 모델 기술이 실제 제조 현장에서 어떻게 AX 솔루션으로 작동하는지를 확인할 수 있었던 자리"라며 "앞으로도 독보적인 AI 풀스택 역량을 바탕으로 국내외 제조 기업들이 AI를 통해 생산성을 극대화하고 진정한 의미의 스마트 팩토리를 완성할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



