[오늘의신상]JTI코리아, 플룸 전용 궐련형 전자담배 스틱 브랜드 ‘에보’ 출시

‘메비우스 포 플룸’에서 ‘에보’로 변경

‘클린 씰·액티브 블렌드’ 기술 적용

JTI코리아의 궐련형 전자담배 디바이스 '플룸(Ploom)'의 전용 스틱 브랜드가 기존 '메비우스 포 플룸(MEVIUS for Ploom)'에서 '에보(EVO)'로 10일부터 새롭게 변경된다.

JTI코리아는 궐련형 전자담배 '플룸' 디바이스에 최적화해 설계·개발한 프리미엄 스틱 브랜드인 만큼, 담배 본연의 맛을 제공하는 기존 스틱 브랜드의 특성을 유지하면서도 제품 전반의 품질과 맛, 사용 경험을 한층 더 발전시키는데 중점을 뒀다.

에보는 'Evolution(진화)'에서 유래한 브랜드명으로, 현대적이고 지속적으로 진화한다는 플룸의 브랜드 비전을 담고 있다.

에보에는 스틱 하단을 특수 제조 공법으로 밀봉한 '클린 씰(Clean Seal)' 기술이 적용됐다. 이를 통해 담뱃잎 잔여물이 기기 내부로 떨어지는 것을 방지해 보다 깔끔한 궐련형 전자담배 사용 경험을 제공한다. 또한 JTI의 독자적인 블렌드 기술인 '액티브블렌드(ActivBlend)'를 적용해, 플룸의 '히트플로우(Heatflow)' 기술과 결합 시 담배 고유의 깊고 풍부한 풍미를 구현한다.

이번에 출시되는 에보는 기존 '메비우스 포 플룸' 라인업을 기반으로 각 제품의 맛 특성을 반영해 총 8종으로 구성됐다.

묵직하고 부드러운 맛의 '에보 엠버(EVO Amber)'는 '메비우스 딥 레귤러'의 맛을 그대로 살렸다. 시원한 맛 제품군인 '에보 아틱(EVO Arctic)', '에보 그린 옵션(EVO Green Option)', '에보 제이드(EVO Jade)'는 각각 '메비우스 아이스 콜드', '메비우스 콜드 옵션', '메비우스 아이스 리프'의 특성을 반영했다. 또한, '에보 마젠타(EVO Magenta)', '에보 퍼플 옵션(EVO Purple Option)', '에보 핑크 옵션(EVO Pink Option)', '에보 베이즈 옵션(EVO Baize Option)'은 '메비우스 샤인 프레쉬', '메비우스 퍼플 옵션', '메비우스 핑크 옵션', '메비우스 베이즈 옵션'의 맛을 각각 살렸다.

JTI코리아 관계자는 "플룸 전용으로 새롭게 설계된 프리미엄 스틱 브랜드 에보는 JTI의 오랜 역사와 헤리티지를 바탕으로 품질과 사용 경험을 한층 끌어올린 제품"이라며 "앞으로도 고유의 기술을 기반으로 소비자들에게 더욱 진화된 경험을 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.

에보의 판매 가격은 기존과 동일한 4500원이며 서울 및 경기 일부 지역의 편의점에서 구매할 수 있다.

