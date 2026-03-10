CU서 판매…젊은 소비층 타깃

남양유업 이 단백질 음료 '테이크핏'과 컵 커피 '프렌치카페 로스터리'를 카자흐스탄 편의점 CU에 수출하며 중앙아시아 시장 공략에 나선다고 10일 밝혔다.

남양유업이 단백질 음료와 RTD(이번 수출은 남양유업 단백질 음료와 RTD(Ready-to-Drink) 커피 제품을 중앙아시아에 선보이는 것은 이번이 처음이다. 수출 제품은 단백질 음료 '테이크핏 몬스터' 2종과 '테이크핏 맥스' 3종, 컵 커피 '프렌치카페' 3종이다.

남양유업의 컵커피 '프렌치카페 로스터리'가 카자흐스탄 CU 편의점에 입점해있다.(사진제공=남양유업) AD 원본보기 아이콘

남양유업은 카자흐스탄 알마티를 중심으로 운영되는 편의점 CU를 주요 유통 채널로 삼아 현지 소비자 접점을 확대할 계획이다. CU는 알마티 지역을 중심으로 약 50개 점포를 운영하고 있다.

남양유업은 RTD 단백질 음료와 컵 커피 제품을 중심으로 카자흐스탄의 젊은 소비층을 공략할 방침이다. 한국무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면 전체 인구의 절반가량이 30세 미만으로, 간편식과 건강·영양 중심 소비 트렌드가 확대되고 있다.

서성현 남양유업 글로벌사업팀장은 "카자흐스탄은 젊은 인구 비중과 소비 성장성이 높은 신흥 시장"이라며 "테이크핏과 프렌치카페를 중심으로 중앙아시아를 포함한 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

