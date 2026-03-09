플라자 싱가푸라서 6~8일 개최
K-뷰티·미식·지역관광 콘텐츠 집중 소개

한국관광공사가 싱가포르에서 K-뷰티와 미식, 공연 등 한국인의 일상을 체험하는 관광 마케팅 행사를 열고 방한 관광객 유치에 나섰다.

뮤지컬 드림하이 '싱가포르 K-관광 로드쇼' 공연. 사진 한국관광공사

9일 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 6일부터 8일까지 싱가포르 중심부 쇼핑몰 플라자 싱가푸라(Plaza Singapura)에서 '2026 싱가포르 K-관광 로드쇼'를 개최했다고 밝혔다.


행사는 공연·뷰티·미식·라이프스타일 등 한국인의 일상을 체험하는 'K-데일리케이션(K-Dailycation)'을 주제로 진행됐다. 한국콜마, 정샘물, 비비고 등 K-브랜드와 공연·미식·실용아트 분야 전문가들이 참여해 한국 문화를 체험할 수 있는 테마관을 운영했다.

행사장에는 다양한 체험 프로그램이 마련됐다. 'K-컬처 스테이지'에서는 뮤지컬 공연과 메이크업 쇼케이스, 스타 셰프 쿠킹쇼가 이어졌고, 'K-컬처 체험존'에서는 피부 진단과 퍼스널 컬러 체험, 노리개 만들기 프로그램이 진행됐다. 푸드트럭이 운영된 'K-푸드 체험존'에서는 현장에서 한식을 맛볼 수 있도록 했다.


싱가포르 관광객의 높은 방한 재방문율을 고려해 지역 관광 홍보도 강화했다. 강원·부산·제주 등 지자체 홍보 부스를 운영해 지역 관광 콘텐츠를 소개하는 한편, 현지 인플루언서와 함께하는 한국 관광 토크쇼도 진행했다.

싱가포르 K-관광로드쇼 행사장 전경. 사진 한국관광공사

관광공사는 현지 여행사 11곳을 초청해 방한 상품 판촉 행사도 진행했다. 공사에 따르면 이번 로드쇼 기간 동안 약 17억 원 이상의 매출을 달성했다.

싱가포르 방한 관광객은 꾸준히 증가하는 추세다. 2025년 약 40만 명이 한국을 방문, 2024년(약 37만5000명)에 이어 역대 최대 규모를 기록했다.

안효원 관광공사 싱가포르지사장은 "싱가포르는 높은 경제력을 바탕으로 동남아 관광 트렌드를 선도하는 시장"이라며 "현지의 K-컬처 관심을 실제 방한 수요로 연결할 수 있도록 맞춤형 마케팅을 확대하겠다"고 말했다.


김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
