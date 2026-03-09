플라자 싱가푸라서 6~8일 개최

K-뷰티·미식·지역관광 콘텐츠 집중 소개

한국관광공사가 싱가포르에서 K-뷰티와 미식, 공연 등 한국인의 일상을 체험하는 관광 마케팅 행사를 열고 방한 관광객 유치에 나섰다.

9일 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 6일부터 8일까지 싱가포르 중심부 쇼핑몰 플라자 싱가푸라(Plaza Singapura)에서 '2026 싱가포르 K-관광 로드쇼'를 개최했다고 밝혔다.

행사는 공연·뷰티·미식·라이프스타일 등 한국인의 일상을 체험하는 'K-데일리케이션(K-Dailycation)'을 주제로 진행됐다. 한국콜마, 정샘물, 비비고 등 K-브랜드와 공연·미식·실용아트 분야 전문가들이 참여해 한국 문화를 체험할 수 있는 테마관을 운영했다.

행사장에는 다양한 체험 프로그램이 마련됐다. 'K-컬처 스테이지'에서는 뮤지컬 공연과 메이크업 쇼케이스, 스타 셰프 쿠킹쇼가 이어졌고, 'K-컬처 체험존'에서는 피부 진단과 퍼스널 컬러 체험, 노리개 만들기 프로그램이 진행됐다. 푸드트럭이 운영된 'K-푸드 체험존'에서는 현장에서 한식을 맛볼 수 있도록 했다.

싱가포르 관광객의 높은 방한 재방문율을 고려해 지역 관광 홍보도 강화했다. 강원·부산·제주 등 지자체 홍보 부스를 운영해 지역 관광 콘텐츠를 소개하는 한편, 현지 인플루언서와 함께하는 한국 관광 토크쇼도 진행했다.

관광공사는 현지 여행사 11곳을 초청해 방한 상품 판촉 행사도 진행했다. 공사에 따르면 이번 로드쇼 기간 동안 약 17억 원 이상의 매출을 달성했다.

싱가포르 방한 관광객은 꾸준히 증가하는 추세다. 2025년 약 40만 명이 한국을 방문, 2024년(약 37만5000명)에 이어 역대 최대 규모를 기록했다.

안효원 관광공사 싱가포르지사장은 "싱가포르는 높은 경제력을 바탕으로 동남아 관광 트렌드를 선도하는 시장"이라며 "현지의 K-컬처 관심을 실제 방한 수요로 연결할 수 있도록 맞춤형 마케팅을 확대하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



