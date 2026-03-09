오시리아 2개 노선, 성인 1550원



작년 9월 무상 운행, 누적 6835명



내성~중동 BRT구간도 하반기 유료

부산 오시리아 관광단지에서 운행 중인 자율주행버스가 유료로 바뀐다.

부산시는 9일부터 오시리아 자율주행자동차 시범운행지구에서 운행 중인 부산 자율주행버스 '빅에이아이 버스(BigAi Bus)'를 유상 여객 운송 체계로 전환한다고 알렸다.

부산 자율주행버스는 평일 오전 9시 17분부터 오후 5시 38분까지 운행된다. 배차 간격은 오시리아역 도착 열차 시간과 이용 수요를 고려해 20~50분 간격으로 편성됐다.

노선은 오시리아역~국립부산과학관(4.8㎞), 오시리아역~기장해안로(4.6㎞) 등 2개 구간이다. 운행 요금은 교통카드 기준 성인 1550원으로 시내버스 수준이다.

시는 지난해 9월부터 오시리아 관광단지 일원에서 무상 시범 운행을 해왔다. 지난달 13일 기준 누적 탑승객은 6835명으로 안전사고 없이 운행됐다.

이용자 만족도 조사에서도 노선 적절성 70.6%, 재이용 의향 65.9%로 나타났다.

시는 유료 전환 이후에도 안전관리요원 탑승과 보험 가입 등 안전 조치를 유지한다. 운행 전·중·후 점검과 실시간 모니터링을 통해 돌발 상황에 대비할 계획이다.

오시리아 관광단지는 2022년 자율주행자동차 시범운행지구로 지정된 이후 서비스를 단계적으로 확대해 왔다.

부산시는 운영 경험과 기술 검증 결과를 바탕으로 자율주행 대중교통 상용화를 추진하고 향후 운행 시간 확대와 노선 다변화도 검토할 계획이다.

또 내성~중동 BRT 구간에서 진행 중인 자율주행 시범운행도 데이터 분석과 안전성 검증 등을 거쳐 올해 하반기 유료 운행으로 전환할 방침이다.

박형준 부산시장은 "자율주행버스 유료화는 미래 모빌리티 상용화의 중요한 전환점"이라며 "안전한 자율주행 대중교통 체계를 구축해 부산을 미래 모빌리티 선도 도시로 발전시키겠다"고 말했다.

