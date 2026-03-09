'어린이 과일간식' 사업

전국 60만명 대상

과일간식 주 1회 이상 공급

정부가 이달부터 초등학교 1·2학년 어린이에게 과일간식을 제공한다. 농림축산식품부는 이재명 정부 국정과제의 일환으로 어린이 과일간식 사업을 3월부터 지방정부 여건에 따라 순차적으로 시행한다고 9일 밝혔다.

어린이 과일간식 사업은 초등 돌봄·교육에 참여하는 초등학교 1~2학년 60만명(예정)에게 고품질의 국산 과일·과채를 활용한 과일간식을 주 1회 이상 공급해 성장기 어린이들의 올바른 식습관 형성을 돕기 위해 추진하는 사업이다. 이 사업은 2018~2022년 동안 시범사업으로 추진했으며, 연평균 22만7000명의 어린이에게 과일 간식을 공급한 바 있다.

초등돌봄교실 과일간식 예시.

농식품부 관계자는 "과거 시범사업을 추진했을 때 어린이들의 식습관 개선 효과가 있다는 평가가 있었다"며 "현장 만족도의 경우 2020년 83.5%, 2022년 96.1%로 우수해 2026년부터 재추진하게 됐다"고 설명했다.

올해 1~2월 동안 각 지방정부는 지역농산물을 사용하는 업체를 중심으로 과일간식 공급업체를 공모하는 등 공급체계를 마련해왔다. 현재 학교별 수요조사를 통해 지원대상자를 확정하고 있으며, 준비가 완료된 시·도부터 3월 중 순차적으로 공급을 시작해 4월 중에는 본격적으로 과일간식을 지원할 계획이다.

어린이 과일간식에 사용하는 과일·과채는 국내에서 생산한 농산물 표준규격 '상등급' 이상, 친환경·농산물우수관리제도(GAP) 인증을 받은 농산물을 우선으로 사용해 고품질을 유지할 계획이다.

홍인기 농식품부 유통소비정책관은 "과일간식 사업을 통해 빵·냉동식품 등 가공 간식을 대체해 성장기 어린이들의 올바른 식습관 형성을 돕겠다"며 "과일간식의 안전성 확보를 위해 지방정부·식품의약품안전처 등과 협력해 주기적인 현장점검을 추진하고, 학교 현장의 어려움 해소를 위해 의견수렴도 정기적으로 추진해 사업을 안착시키도록 노력하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



