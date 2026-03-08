"감염병 원천 차단"…함평군, 해빙기 집중 방역소독
전남 함평군청 전경.
전남 함평군이 해빙기 기온 상승으로 감염병 확산을 차단하기 위해 해충 박멸에 나선다.
함평군 보건소는 다음 달까지 9개 읍면 자율방역단을 운영하고 방역 취약지와 인구 밀집 지역을 중심으로 방역 효과를 높이기 위해 해빙기 집중 방역소독을 실시한다고 8일 밝혔다.
이번 해빙기 집중 방역소독은 분무와 연무 방식으로 실시할 예정이며 해빙기를 맞아 활동을 시작하는 모기·파리·진드기 등 봄철 해충의 활동을 차단하고, 감염병으로부터 안전한 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
특히 군은 내달 24일 개막하는 '제28회 함평나비대축제'를 앞두고 축제장과 관광지 일대에도 사전 방역 활동을 실시해 관광객에게 감염병으로부터 안전한 환경을 제공할 계획이다.
함평군 관계자는 "해빙기 집중 방역은 지역 감염병 확산을 예방하기 위한 핵심 전략"이라며 "군민과 관광객에게 감염병으로부터 안전한 환경을 제공하기 위해 꼼꼼하게 방역 활동을 전개하겠다"고 말했다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
