부서 송별회 열린 식당 화장실에 카메라 설치…잡고 보니 '장학관'
손님 신고에 현행범 체포
충북교육청, 직위 해제 조치
부서 송별회가 열린 식당 화장실에 카메라를 몰래 설치한 충북도교육청 장학관이 경찰에 붙잡혔다.
5일 연합뉴스에 따르면 이날 청주 상당경찰서는 성폭력처벌법상 카메라 이용 등 촬영 혐의로 장학관 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.
A씨는 지난주 청주의 한 식당 공용 화장실에 카메라를 설치해 손님들의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있다. 경찰은 화장실에서 카메라를 발견한 한 손님의 신고를 받고 출동했다. A씨는 출동한 경찰에 범행을 시인한 뒤 현행범으로 체포됐다.
당시 해당 식당에서는 A씨가 속한 부서가 인사이동 대상자들을 위한 송별회를 진행하고 있었으며, A씨 역시 타 부서로 전보될 예정이었던 것으로 전해졌다.
"부르는 게 값" 이코노미석 가격이 1250만원?…항...
한편 경찰은 카메라 저장장치에 대한 포렌식을 진행하는 등 정확한 경위를 조사 중이다. 도교육청은 최근 A씨를 직위 해제했다.
허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
