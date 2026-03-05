김동연, 중동 정세 악화 대응 4개항 긴급지시…'기업 보증 확대' 등
김동연 경기도지사
경기도가 중동정세 악화에 따른 도내 수출기업의 피해 지원을 위해 접수센터를 개소한다. 또 호르무즈해협 우회 및 공항 폐쇄 등으로 인한 수출기업 물류비 증가분 지원에 나선다.
경기도는 김동연 경기도지사가 5일 중동정세 악화에 따른 도내 중소기업의 피해 축소 및 지원을 위해 자금 지원 등 네 가지를 긴급 지시했다고 밝혔다.
경기도는 이에 따라 피해 접수센터를 개설하고 1대 1 대응체계를 구축한다. 또 호르무즈해협 우회 및 공항 폐쇄 등으로 인해 발생하는 물류비 증가분에 대한 긴급 지원방안을 검토한다.
아울러 피해 기업 지원을 위해 경기신용보증재단 등을 통한 보증 확대를 추진하고, 긴급 경영자금 지원도 신속히 검토하기로 했다. 특히 중동 지역 수출 품목 등에 대한 수출 바우처 등의 추가 지원책도 마련하기로 했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
