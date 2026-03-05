광주상공회의소와 서영대학교 국제교육원이 '외국인 유학생 현장실습 및 취업 연계 협력을 위한 업무협약'을 체결했다. 광주상공회의소 제공 AD 원본보기 아이콘

광주상공회의소는 서영대학교 국제교육원과 '외국인 유학생 현장실습 및 취업 연계 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 5일 밝혔다.

이날 광주상의 회의실에서 열린 이번 협약은 외국인 유학생의 지역 정주 기반을 강화하고 산업현장과의 실질적인 연계를 확대하기 위해 마련됐다. 서영대학교 국제교육원은 유학생 대상 교육과 역량 개발을 담당하고, 광주상공회의소는 회원 기업 네트워크를 활용해 현장실습·인턴십 및 취업 연계를 지원함으로써 유학생과 지역 기업이 함께 성장할 수 있는 협력 기반을 구축해 나갈 예정이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲지역 산업체와 연계한 외국인 유학생 정주 인력 양성 과정 운영 ▲기업문화 체험 및 직무 이해를 위한 현장실습·인턴십·취업 연계 ▲전공별 학생과 회원사 간 취업 정보 제공 및 연계 지원 ▲상호 발전을 위한 협력체계 구축 등을 공동 추진할 계획이다.

광주상공회의소 채화석 상근부회장은 인사말에서 "외국인 유학생은 지역에서 성장할 수 있는 중요한 인적 자원이다"며 "회원기업과의 협력을 통해 유학생들이 현장에서 경험을 쌓고 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

이에 서영대학교 국제교육원 주승완 원장은 "외국인 유학생들이 지역사회 구성원으로 성장할 수 있도록 현장 중심 교육과 취업 연계를 더욱 강화하겠다"며 "광주상공회의소와의 협력을 통해 유학생과 기업이 함께 성장하는 모범적인 산학협력 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

광주상공회의소는 이번 협약을 계기로 서영대학교 국제교육원과의 협력을 확대하고, 지역 산업에 필요한 글로벌 인재 양성과 유학생 취업 연계 활성화를 위해 적극 노력할 계획이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



