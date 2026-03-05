LGU+, 'CTO 초이스' 포함 3관왕

LG유플러스가 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 글로벌 모바일 어워드(GLOMO) 2026에서 대상격인 ‘최고기술책임자(CTO) 초이스’를 포함한 3개 부문을 동시 수상했다. 이상엽 LG유플러스 CTO(오른쪽)가 숀 콜린스 GLOMO 심사위원장으로부터 CTO 초이스를 수상하는 모습. AD 원본보기 아이콘

스페인 바르셀로나에서 열리는 '모바일월드콩그레스(MWC) 2026'에서 국내 이동통신·제조사가 잇달아 수상 소식을 알렸다.

LG유플러스는MWC 2026을 주최한 세계이동통신사업자협회(GSMA)가 주관하는 글로벌 모바일 어워드(GLOMO) 2026에서 대상 격인 '최고기술책임자(CTO) 초이스'를 포함한 3개 부문을 동시 수상했다고 5일 밝혔다.

올해 LG유플러스는 모바일 기술 부문에서 9개 수상작 가운데 가장 우수한 기술에 수여하는 CTO 초이스를 수상했다. CTO 초이스는 글로벌 통신업계 20여명의 CTO로 구성된 전문 심사위원단이 선정한다.

LG유플러스는 AI 에이전트 서비스인 '익시오(ixi-O)'에 온디바이스 기반으로 변조된 음성을 실시간으로 탐지하는 '안티 딥보이스' 기술을 세계 최초로 도입했다. LG유플러스는 모바일 기술 부문에서는 보안 기술을 모은 익시 가디언(ixi-Guardian)이 긍정적인 평가를 받아 최고의 네트워크 보안·사기 방지' 상에 선정됐다.

아울러 '우수 마케팅' 부문에서는 올해 처음 신설된 '사회적 가치를 추구하는 마케팅'도 수상했다. 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 "이번 수상은 LG유플러스의 AI 보안 기술력이 글로벌 무대에서 객관적으로 인정받았다는 것"이라며 "앞으로도 AI 보안 기술력을 발전시켜서 통신 서비스의 신뢰를 강화하고 고객에게 편의를 제공하는 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

정민영 SKT AI DC 솔루션 담당, 이주은 SKT AI DC 오케스트레이션 솔루션 팀 매니저, 김명국 SKT 서비스형 GPU(GPUaaS) 사업 담당이 GLOMO 수상 후 기념촬영을 하고 있는 모습. 원본보기 아이콘

SK텔레콤은 'GLOMO 2026'에서 B200 기반 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 '해인'으로 '최고의 클라우드 설루션 상'을 받았다. 해인은 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 가속 칩 '블랙웰'이 탑재된 B200 1000장 이상을 단일 클러스터로 구성한 고성능 GPU 인프라다. SKT는 이를 기반으로 고객에게 서비스형 GPU(GPUaaS)를 제공하고 있다.

클러스터 이름인 해인은 팔만대장경이 보관된 해인사에서 착안했으며, 디지털 시대의 팔만대장경을 품은 '한국형 소버린 AI' 인프라로 도약하겠다는 의미를 담고 있다. SKT는 이번 수상으로 '최고의 클라우드 설루션' 부문에서 3년 연속 수상했다.

존 호프만 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 최고경영자(CEO)(왼쪽)와 최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터장(부사장)이 4일(현지시간) MWC26서 ‘최고 전시 제품상’ 수상 기념 촬영을 하고 있다. 원본보기 아이콘

삼성전자도 '갤럭시 S26 울트라'가 MWC 2026에서 '최고 전시 제품상(Best in Show)'을 수상했다. 최고 전시 제품상은 전 세계 애널리스트, 기자, 인플루언서로 구성된 전문 심사위원단이 선정하는 시상식 최고의 영예로 꼽힌다. 전시된 수많은 제품 중 업계를 선도하는 가장 혁신적인 제품에 수여된다.

