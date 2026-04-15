'미토스' 보안우려에 과기정통부, 기업 정보보호최고책임자 긴급 소집

AI 보안 위협 등 대응방향 논의

앤스로픽과 오픈AI가 최신 인공지능(AI) 모델을 사이버보안에 활용하는 프로젝트를 출범한 것과 관련해 과학기술정보통신부가 기업 정보보호 최고책임자들을 잇달아 긴급 소집하고 있다.

15일 과기정통부는 전날 열린 현안 점검회의에 SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 98,700 전일대비 3,200 등락률 +3.35% 거래량 1,173,569 전일가 95,500 2026.04.15 14:56 기준 관련기사 과기부·방미통위 "AI 적용해 불법스팸 줄어"…민·관 협의체 전체회의 [Why&Next]SK텔레콤·리벨리온 협력에 주목하는 이유 SKT, 에버랜드 일반 미개방 숲 초청…"장기고객에 혜택" 전 종목 시세 보기 , KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 64,500 전일대비 300 등락률 +0.47% 거래량 310,676 전일가 64,200 2026.04.15 14:56 기준 관련기사 KT, 산불 긴급복구 훈련 실시…"재난 상황에도 네트워크 안정" KT, 배라 최대 5000원 할인 등 고객 보답 프로그램 진행 과기부·방미통위 "AI 적용해 불법스팸 줄어"…민·관 협의체 전체회의 전 종목 시세 보기 , LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 17,420 전일대비 50 등락률 -0.29% 거래량 855,123 전일가 17,470 2026.04.15 14:56 기준 관련기사 과기부·방미통위 "AI 적용해 불법스팸 줄어"…민·관 협의체 전체회의 LG유플러스, 13일부터 전 고객 유심 무료 교체·업데이트 시작 전국민 2만원대 5G 요금제에 주름살 깊어지는 알뜰폰 업계 전 종목 시세 보기 통신 3사와 네이버·카카오·우아한형제들·쿠팡 등 주요 플랫폼사 정보보호 최고책임자, 국내 AI 보안전문가 등이 참석했다고 밝혔다.

과기정통부는 이날 오전에도 국내 주요 정보보호 기업과 간담회를 개최해 글로벌 AI 기업의 사이버보안 프로젝트와 관련한 국내 정보보호 산업계의 영향과 기회, 국내 산업의 고도화 방안 등을 추가로 논의했다. 이어 오후에는 통신·플랫폼 사 외에 주요 기업 40개 사 정보보호최고책임자와 간담회를 개최해 국내 주요 산업군에 대한 AI 사이버보안 대비 태세 점검과 보안 체계 변화 동향을 예의주시하도록 당부할 예정이다.

최근 앤스로픽은 최신 AI 모델 미토스를 극소수 파트너사에 제공하는 사이버 보안 계획 '프로젝트 글래스윙'을 가동했다. 미토스가 보안 취약점을 찾아내 공격할 수 있는 성능을 보이면서 해킹 악용 우려가 불거진 상황이다.

김진수 한국정보보호산업협회 회장은 "AI로 인한 보안 위협은 상수라는 가정하에 제로 트러스트 보안 체계가 기업과 각 기관에 확립돼 있어야 한다"며 "AI로 인한 보안 위협은 소프트웨어 공급망 보안 강화 측면에서 검토돼야 하고, 위험에 노출된 중소기업들의 보안 격차 해소에 정부가 나서달라"고 말했다.

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최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "미토스 등 고성능 AI 기반 사이버보안 서비스의 등장으로 정보보호와 주요 산업계도 관심과 대응이 필요하다"며 "정부는 산업계와 주기적으로 소통하면서 이번 이슈를 우리 산업의 사이버보안 대응력 강화와 성장의 기회로 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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