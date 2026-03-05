인천시가 미추홀구 수봉공원에 폭 1.8ｍ, 길이 310ｍ의 '스카이워크' 조성해 이달부터 시민에 개방한다.


5일 시에 따르면 스카이워크는 55억원의 사업비를 들여 공원 상부에서 도심을 조망할 수 있는 형태로 만들어졌다. 지형에 따라 최고 20ｍ 높이까지 설치되는 이 시설은 이용객이 공중을 걷는 듯한 체험을 할 수 있게 설계됐다.

수려한 자연경관과 인천 도심을 360도로 감상할 수 있으며, 기존의 야간 경관조명, 인공폭포 등과 어우러져 지역을 대표하는 경관 명소로 거듭날 전망이다.


인천 수봉공원 스카이워크. 인천시 제공

인천 수봉공원 스카이워크. 인천시 제공

자유공원과 함께 인천을 대표하는 수봉공원은 미추홀구 도화·주안·용현·숭의동 일대에 33만2000㎡ 규모로 조성돼 있다. 이곳은 인천시가 1972년 한국전쟁 전몰장병 379위의 영령을 기리기 위해 수봉산 정상부에 현충탑을 세운 것을 시작으로, 1976년 탑 광장 등에 조경·편의시설을 설치하면서 공원 조성이 본격화했다.

1979년에는 당시 보건복지부가 공원 내에 재일 학도의용군 참전 기념탑을 건립했고, 이후 각종 휴게·운동시설과 경관조명 등이 보강돼 시민들의 여가시설로 자리매김했다.


박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
