전현영 의정부도시공사 제2대 사장은 5일 취임 직후 공사가 관리·운영하는 주요 사업 현장을 방문하며 첫 공식 일정을 시작했다.

김동근 의정부시장(왼쪽)이 5일 전현영 의정부도시공사 신임 사장에게 임명장을 수여하고 있다. 의정부도시공사 제공

취임 직후 공사가 운영 중인 백석천 지하주차장, 상권진흥센터, 신곡배드민턴장 등을 찾았으며, 현장 직원들과 직접 만나 다양한 의견을 청취했다. 이날 방문은 현장과의 소통을 통해 조직 운영 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.

전 사장은 34년간 공기업에서 축적한 개발사업 전문성과 행정 경험을 바탕으로, 공공성과 수익성을 균형 있게 실현하는 지속가능 경영을 중점 추진할 계획이다.

의정부도시공사 전현영 사장은 "도시공간 혁신을 통해 의정부 발전에 기여하고 새로운 성장 기반을 마련하겠다"며, "공공의 가치를 실현하면서도 시민이 체감할 수 있는 성과를 창출하는 공기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

의정부=이종구 기자



