광주경총 "이란 사태로 수출 불확실성에 지역 기업 압력 우려"

광주경영자총협회는 "이란 사태가 길어질 경우 광주·전남이 유가·원자재 비용 부담 확대와 수출 불확실성이 동시에 커지지만, 석유화학 의존도가 높은 전남이 광주보다 더 큰 압력을 받을 가능성이 클 것"이라고 내다봤다.

광주경총은 5일 "국내 거시경제 전체로는 현재까지 충격이 크지 않을 수 있다는 전망이 우세하다"며 "다만 호르무즈 해협 봉쇄 등 꼬리 위험이 현실화하면 국제유가가 배럴당 90~120달러까지 치솟을 수 있다는 시나리오가 제시돼 에너지 의존도가 높은 한국엔 상당한 부담이 될 것이다"고 전망했다.

또한 "해상 운송 우회로 물류비 80% 이상 증가와 원자재·부품 공급에 차질이 있을 수 있다"며 "추가로 자동차 부품, 반도체, 고무 제품 등 수입 의존 업종 실적 저하와 생산 중단 우려로 수출 경쟁력이 약화할 경우 지역 경제에 빨간불이 켜질 수 있다"고 덧붙였다.

이어 "2025년 광주 수출은 자동차·반도체 호조로 12.6% 증가했고 올해도 AI 투자 확대와 메모리 가격 상승 등이 긍정요인으로 작용할 것이다"며 "이란 사태 장기화로 인한 유가 상승은 물류비·부품·소재 비용을 끌어올려 완성차·부품 기업 수익성을 압박할 수 있어 염려된다"고 설명했다.

광주는 수출 측면에서 방어력이 상대적으로 높지만, 영업이익률·캐시플로에 점진적 압박이 가해질 가능성이 크다고 보고 있다.

광주경총 양진석 회장은 "사태 장기화 시 지역 GDP 성장 둔화와 고용 위축이 예상되며 단기 수개월 내 유가 안정 시 충격 완화 가능성과 정부에서 비축유 방출, 물류·금융지원, 세제 감면도 하나의 대안이다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



