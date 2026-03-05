따뜻한 나눔을 실천하여

복지사각지대 해소 앞장



경남 창원특례시 마산합포구 문화동은 지난 4일 경남 마산신협이 문화동에 백미 10㎏ 40포(환가액 160만원 상당)를 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다고 밝혔다.

경남 마산신협, 사랑의 백미 전달. AD 원본보기 아이콘

이번 기탁은 경남 마산신협 이사장을 비롯한 직원들이 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하기 위해 마련되었으며, 문화동 행정복지센터를 통해 복지사각지대에 놓인 가구 40세대에게 전달될 예정이다.

윤성연 문화동장은 "이번 경남 마산신협의 기탁이 지역 내 어려운 이웃들에게 큰 희망과 용기를 줄 것으로 믿는다"며 "앞으로도 다양한 방법으로 주민들의 복지 향상과 행복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

