"요양원 대신 정든 집에서 돌봐드리겠습니다"

27일부터 지역사회 통합돌봄 전국적 시행

내년까지 도입기 거쳐 2030년까지 고도화

목표는 사회적 입소 줄이고 가족 부담 완화

급속한 고령화로 보살핌이 필요한 이들이 늘자 정부가 따로따로 제공하던 의료·요양 등 돌봄서비스를 하나로 모은다. 최종 목표는 노인, 장애인 등이 병원이 아닌 정든 내 집에서 의사가 집으로 오는 방문 진료 등 다양한 지원을 받아 가족의 돌봄 부담을 줄이는 것이다. 올해 도입되는 지역사회 통합돌봄제도는 내년까지 도입기를 거쳐 2030년부터 고도화될 방침이다.

보건복지부는 10일 정부서울청사에서 통합돌봄정책위원회를 열고, 지역사회 통합돌봄 추진 로드맵을 논의했다.

지역사회 통합돌봄제도는 고령화 심화와 복합적 돌봄수요 증가에 발맞춰, 기존에 따로따로 제공되던 의료·요양 등 돌봄서비스를 통합적으로 연계하기 위해 도입됐다. 그간 준비과정을 거쳐 오는 27일 전국적으로 시행될 예정이다.

로드맵은 제도 시행 전 정책 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다. 도입기(2026~2027)-안정기(2028~2029)-고도화기(2030) 3단계로 구분해 대상자 확대, 서비스 확충, 제도 기반 강화 방안을 제시한다.

우선 지역사회 통합돌봄은 노인, 고령 장애인, 65세 미만 의료 필요도가 높은 심한 장애인(지체, 뇌병변 등)을 대상으로 시작한다. 2단계부터는 중증 정신질환자로 확대하며 모든 장애인으로 확대하는 방안도 검토한다. 정부는 돌봄 필요도가 높은 대상자 유형을 분석해 3단계에서 추가로 늘릴 예정이다.

서비스의 경우 1단계에는 4개 분야(보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활돌봄) 30종을 중심으로 연계한다.

첫째, 방문진료, 치매관리, 만성질환 및 정신건강관리, 퇴원환자 지원 등 재가 의료서비스를 확대한다.

둘째, 스마트 기기를 활용한 방문건강, 노인·장애인 체육활동지원, 장애인 지역사회 중심재활사업 등 종합적인 건강관리 서비스를 제공한다.

셋째, 방문간호, 방문요양, 방문목욕 이용한도를 확대하고, 주야간 보호기관 내 단기보호 요양서비스를 확충한다. 또한 재택의료센터를 통해 의료서비스 접근성을 높인다.

2단계에서는 방문재활, 방문영양, 병원동행, 통합재택간호 등 신규서비스를 시범사업(1단계)을 토대로 본격 제도화하고 임종케어 시범사업을 추진한다. 또한, 정신질환자 통합돌봄 실시에 따른 정신재활시설 및 쉼터 등 지역사회 지원기반을 구축한다.

3단계에서는 노쇠예방부터 임종케어까지 전주기 서비스 지원체계를 구축하여 서비스의 완성도를 높이고, 신규 서비스도 지속 확충해 다양성도 확보한다. 이에 따라 1단계 30종 서비스에서 30종이 확대되어 총 60종 서비스를 제공할 계획이다.

지역사회 통합돌봄제도의 기반을 닦기 위해 1단계에는 통합돌봄 운영기반을 확충한다.

첫째, 중앙정부 추진체계, 중앙-지방간 협력체계를 구축하고, 기본계획(중앙)과 지역계획(지방)을 연계하여 수립한다. 또한 지역사회에서는 통합지원협의체를 중심으로 지자체, 전문기관, 제공기관 간 협력체계를 강화한다.

둘째, 전담인력 및 제공기관 대상 교육을 통해 역량을 강화한다.

셋째, 사회적 입원·입소 감소율 등 평가지표를 통해 성과에 연동하여 예산을 지원하고, 정보연계시스템을 구축하여 통합돌봄 운영 효율성을 제고한다.

2단계에서는 방문간호, 방문재활 등 다직역 서비스가 원활하게 작동할 수 있도록 법·제도를 정비한다. 또한 통합돌봄 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 서비스 신청절차 및 제공방법도 개선한다.

3단계에서는 현재 건강보험, 장기요양보험, 예산 등으로 나누어진 돌봄 재정의 중장기적 구조혁신 방안을 검토하고, 유사·중복성이 높은 중앙 및 지자체 돌봄사업을 정비하는 등 서비스 전달체계를 정교화한다.

정부는 차질 없는 제도 시행을 위해 지자체 준비상황을 지속 점검하고 이행을 독려할 계획이다. 제도 시행 이후에도 정부는 실태조사를 통해 지역에서 필요한 서비스와 실제 지역사회에서 제공하는 서비스 제공현황을 분석하고, 이에 기반한 기본계획을 올해 하반기에 수립해 향후 5년간 추진과제를 구체화하고 이행관리 방안을 마련할 계획이다.

정은경 보건복지부장관은 "지역사회 통합돌봄은 일상생활에 어려움이 있는 국민이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 지원하는 핵심 제도"라며, "일본, 영국 등 주요 국가들도 10~20년에 걸쳐 제도를 성숙시켜온 것처럼 정부도 지속적인 보완 및 개선을 통해 국민이 체감할 수 있는 통합돌봄 체계로 발전시켜 나가겠다"라고 말했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



