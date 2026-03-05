거치와 동시에 자동 먼지 비움 및 충전 지원

신일전자는 청소 후 관리 과정까지 자동화한 '신일 스테이션 무선 청소기'를 출시한다고 5일 밝혔다.

신일 스테이션 무선 청소기는 바닥 청소는 물론 소파, 침구, 가구 틈새, 차량 내부 등 생활 공간 전반을 폭넓게 관리할 수 있도록 설계된 일체형 청소기이다. 최근 국내 무선 청소기 시장의 경량화·관리 편의성 중심 트렌드를 반영했다.

이 제품은 본체와 연장관, 헤드를 모두 결합한 완제품 기준 1.7kg의 초경량 무게를 구현했다. 청소 후 관리까지 자동화한 '오토 클린 시스템'도 적용됐다. 사용 후 스테이션에 거치하면 650W 출력의 흡입 장치가 작동해 먼지통을 자동으로 비워주는 동시에 충전까지 진행된다.

강력한 흡입력을 제공하고 사용 환경에 따라 흡입 모드를 선택할 수 있다. 원터치 방식으로 먼지통과 물 세척이 가능한 필터 구조를 적용해 사용 후 관리가 간편한 것도 특징이다.

신일전자 관계자는 "본격적인 봄철을 앞두고 미세먼지와 황사 등의 영향으로 청소에 대한 수요가 높아지는 가운데, 보다 간편하면서도 쾌적한 청소를 도울 수 있는 가전에 대한 관심도 확대될 것으로 예상된다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



