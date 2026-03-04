공격 주체는 공개 안해

사우디아라비아 국방부는 4일(현지시간) 국영 석유회사 사우디 아람코의 최대 정유시설이 위치한 라스타누라 단지가 드론 공격을 받았으나, 군이 이를 격추해 피해는 발생하지 않았다고 밝혔다.

국방부는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 게시한 성명을 통해 "드론 1대가 공격을 시도했지만 방공망에 의해 요격됐다"며 "초기 조사 결과 인명 및 시설 피해는 없는 것으로 확인됐다"고 설명했다. 다만 공격의 배후에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

라스타누라 정유단지는 하루 약 55만 배럴의 석유제품을 생산할 수 있는 핵심 시설로, 유럽 주요 국가에 공급되는 물량의 상당 부분을 담당하고 있다. 사우디의 주요 원유 수출 터미널도 이 단지에 자리하고 있다.

이 시설은 지난 2일에도 이란발로 추정되는 드론 공격을 받아 화재가 발생하며 일시적으로 가동이 중단된 바 있다.

앞서 2019년 4월에는 아람코의 아브카이크와 쿠라이스 원유 처리 시설이 드론과 미사일 공격을 받아 완전 복구까지 약 한 달이 소요됐다. 당시 예멘의 후티 반군은 자신들이 드론 공격을 감행했다고 주장했지만, 미국은 무기 항로 분석을 근거로 이란을 배후로 지목했다.

