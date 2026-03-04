조선·원전·식품 등 7건 MOU 체결

필리핀 거점으로 동남아 시장 공략

이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 발언하고 있다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문을 계기로 한국과 필리핀 간 산업·통상 협력이 확대되고 있다. 소비재 수출 계약이 체결된 데 이어 조선·원전 등 다양한 산업 분야에서도 협력 기반이 마련됐다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 4일 필리핀 마닐라 SMX 컨벤션센터에서 '한·필 비즈니스 파트너십' 행사를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 식품·뷰티·헬스케어 등 소비재 기업 52개사와 필리핀 바이어 70개사가 참여했다.

이번 행사에서는 총 11건, 1640만달러 규모의 계약이 체결됐다. 산업부는 이를 계기로 K-소비재의 필리핀 시장 진출이 한층 확대될 것으로 기대하고 있다.

김정관 산업부 장관은 행사장 내 소비재·프랜차이즈 분야 전시관을 방문해 기업 관계자들과 필리핀 시장 진출 확대 방안을 논의했다. 또 필리핀 현지 대형 유통망을 보유한 SM, 랜더스(Landers) 등 기업 부스를 찾아 K-소비재 인지도 제고와 판로 확대 방안을 모색했다.

김 장관은 "최근 K-뷰티와 식품 등 한국 제품에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있다"며 "정부는 관계부처와 유관기관이 협력해 필리핀을 거점으로 동남아 시장에서 다양한 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 우리 기업의 시장 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

앞서 산업부는 이날 오전 한국경제인협회와 함께 마닐라 호텔에서 '한·필 비즈니스 포럼'을 개최했다. 포럼에는 이 대통령과 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 참석했으며, 양국 기업 간 협력을 위한 교류의 장이 마련됐다.

포럼에서는 김 장관과 크리스티나 로케 필리핀 통상산업부 장관 임석 하에 조선·원전·소비재 등 다양한 분야에서 총 7건의 업무협약(MOU)이 체결됐다.

먼저 한국수력원자력과 한국수출입은행, 필리핀 전력기업 메랄코(Meralco)는 신규 원전 건설 사업과 관련해 사업·재무 모델 공동 개발과 인력 양성 분야 협력에 합의했다. 산업부는 이를 통해 향후 필리핀 신규 원전 도입 과정에서 우리 기업의 참여 기반이 강화될 것으로 기대하고 있다.

조선 분야에서는 HD현대중공업과 필리핀 기술교육개발청(TESDA) 간 조선 산업 기술 발전을 위한 협력 MOU가 체결됐다. 양측은 조선 인력 양성과 기술 협력을 확대할 계획이다. HD현대중공업은 필리핀 수빅조선소를 현지 생산 거점으로 활용해 생산을 확대하고 있다.

식품 분야에서는 삼양식품과 필리핀 유통사 S&R 간 식품 수출 및 유통 협력을 위한 MOU가 체결됐다. 이를 통해 현지 대형 유통망을 활용한 K-푸드의 시장 접근성이 한층 강화될 것으로 전망된다.

포럼 발표 세션에서는 핵심광물·조선·소비재·인프라 등 분야에서 HD현대중공업, LX인터내셔널, 롯데, 한국수자원공사(K-Water) 등의 협력 사례가 공유됐으며 양국 기업 간 실질적인 협력 방안도 논의됐다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



