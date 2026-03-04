로보틱스랩, 현대트랜시스 등과 얼라이언스

배송·드론 스테이션·광고 등 맞춤형 모듈 개발

현대차·기아는 4일 서울 코엑스에서 열린 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에서 '모베드 얼라이언스' 출범식을 열고 모베드 국내 판매를 개시했다고 밝혔다. 현대차·기아 로보틱스랩 관계자를 비롯해 현대트랜시스, SL 등 주요 부품사와 LS티라유텍, 가온로보틱스 등 로봇 솔루션 전문 기업, 한국AI·로봇산업협회 등 유관 기관 관계자가 참석했다.

4일 서울 코엑스에서 열린 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)' 현대차·기아 로보틱스랩 부스에서 관계자가 방송 촬영용 탑모듈 결합 콘셉트 모델 '모베드 브로드캐스팅'에 대해 설명하고 있다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

모베드는 혁신적인 바퀴 구동 시스템을 갖춘 현대차·기아의 신개념 소형 모바일 플랫폼으로, 4개 독립구동 드라이브앤리프트(DnL) 메커니즘을 기반으로 한 편심 구조를 갖춰, 지면 변화 대응 능력을 극대화한 것이 특징이다.

산업별 수요에 맞춰 다양한 '탑 모듈'을 결합할 수 있어 확장성이 뛰어나다. 실외 배송, 순찰, 연구, 영상 촬영 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대된다. 지난 1월 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 로보틱스 부문 최고혁신상을 수상, 글로벌 최고 수준의 기술력을 입증한 바 있다.

현대차·기아는 모베드 플랫폼 단독 판매가 아닌 전문 파트너와 완성형 솔루션을 공급하는 생태계 주도형 상용화 전략을 추진한다. 로보틱스랩과 국내 부품사, 로봇 솔루션 기업, 유관 기관이 참여하는 4자 협력 체계로 운영된다.

로보틱스랩은 모베드 플랫폼 개발 및 핵심 기술 기반을 제공하고, 현대트랜시스를 비롯한 10개 부품사는 센서·전장·배터리 등 주요 핵심 부품의 생산 및 공급을 담당한다. LS티라유텍, 가온로보틱스 등 5개 로봇 솔루션 기업은 맞춤형 서비스 구성 및 현장 구축을 담당하며, 한국AI·로봇산업협회 등 유관 기관은 실증을 지원한다.

로봇 솔루션 기업들은 모베드 상단에 결합할 물류 배송, 순찰용 드론 스테이션, 광고 사이니지 등 맞춤형 탑 모듈 10종을 개발해 고객에게 납품할 예정이다.

4일 서울 코엑스에서 열린 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)' 현대차·기아 로보틱스랩 부스에서 관람객들이 모베드를 직접 체험 조작하고 있다. 현대차 원본보기 아이콘

현대차·기아는 이번 전시회에서 모베드 양산형 모델의 실물을 국내 최초 공개하고, 모베드를 직접 체감할 수 있도록 전시장 내 180㎡ 면적의 대규모 부스를 마련했다. 배수로, 굴곡, 경사로 등 구조물을 배치해 기존 자율 이동 로봇이 극복하기 힘든 지형을 돌파하는 모베드만의 뛰어난 기동성을 선보인다.

현대차·기아는 부스를 찾은 고객들을 대상으로 구매 상담도 제공한다. 현동진 현대차·기아 로보틱스랩장 상무는 "글로벌 무대에서 혁신성을 인정받은 모베드가 얼라이언스를 통해 한 차원 더 뛰어난 로봇 솔루션으로 거듭나게 됐다"며 "핵심 파트너사들과 국내 로봇 산업의 경쟁력을 높이고 피지컬 AI 생태계 확장에 앞장설 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



