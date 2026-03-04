[포토] 국회정각회 신춘법회 참석한 여야 대표

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 2026 국회정각회 신춘법회에 참석해 자리하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>