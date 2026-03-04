본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

인권위, 2026 인권상황 실태조사 4건 추진

오지은기자

입력2026.03.04 12:00

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'AI와 노동인권'·'공기업 인권경영' 등

국가인권위원회가 우리 사회 인권 실태를 점검하고 정책 개선 방안을 마련하기 위한 실태조사를 추진한다.

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

인권위는 2026년 인권상황 실태조사 4건을 발주한다고 4일 밝혔다. 인권위는 국가인권위원회법 제19조에 따라 매년 조사를 실시하고 있다.


인권환경 변화와 사회적 쟁점을 반영해 ▲인공지능(AI)이 노동인권에 미치는 영향 ▲재생에너지 발전 공기업의 인권경영 ▲학교 밖 유소년 선수(축구 종목 중심) 인권상황 ▲지속가능발전목표(SDGs) 이행에 대한 인권 관점 평가 등 4개 과제를 연구용역으로 진행할 예정이다.

제안서 접수는 오는 19일 오전 10시부터 오는 25일 오전 10시까지 받는다. 세부 사항은 인권위 누리집과 나라장터에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다.


인권위는 조사 결과를 향후 인권정책 수립과 제도 개선을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"7시간 잤는데 면허정지?"…새학기 스쿨존 '숙취운전' 덜미

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기