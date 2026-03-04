"열받아서 합류"…삼전 7만원대 털었다가 21만원에 재탑승한 침착맨 어쩌나

코스피 강세에 급등한 삼전 3일 일부 하락

방송인 침착맨(이말년)이 삼성전자 주식을 7만 원대에 팔았다가 최근 21만 원에 다시 샀다고 밝혔다.

침착맨은 지난달 27일 자신의 채널을 통해 "침착맨 삼전 재진입"이라는 제목의 쇼츠 영상을 공개했다.

"왜 삼전 가격이 떨어졌죠? 삼전 사셨나요?"라는 한 시청자의 채팅에 침착맨은 "어제 샀다. 열받아서 합류했다"고 말했다.

이 영상에서 그는 "삼성전자를 7만 원에 팔고 21만 원에 재진입했다"고 밝혔다. 그는 매수 이유에 대해 "어차피 주가가 내려가도 다 같이 떨어지지 않느냐"며 "안 사면 나 혼자 외로운데 다 같이 떨어지면 외롭지는 않다"고 말했다.

오랜 기간 4~7만원대 구간에 머물러있던 삼성전자는 코스피 강세에 힘입어 최근 급등했다. 지난달 27일에는 21만 6500원에 장을 마감했다. 이후 삼성전자는 3일 미국의 이란 침공으로 인한 세계 경제 불안 여파로 19만 5100원으로 9.88% 하락 마감했다.

3일 기준 코스피는 전 거래일 대비 7.24% 하락한 5791.91에 마감했다. 6000선이 무너지면서 장중엔 '매도 사이드카'가 발동하기도 했다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 12시 5분 53초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.

한편 침착맨은 삼성전자 주식에 3년간 '물려있던' 대표 개미다. 침착맨은 지난해 7월 유튜브 라이브를 통해 "삼성전자 주식이 이제야 양전했다"고 밝혔다. 침착맨은 추가 상승을 기다리지 못하고 이르게 매도하면서, 주가 상승 랠리 속에서 더 큰 수익을 보진 못했다.





