이란, 美·이스라엘에 공습 반격…중동 긴장 고조(상보)

이란이 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 선제 타격에 대한 보복으로 걸프 지역에 주둔한 미군 기지들을 겨냥해 동시다발적인 미사일 공격을 감행했다. 이란이 양국 공격을 국제법 위반 행위로 규정하며 즉각 보복에 나서면서 중동 지역의 긴장이 한층 높아지고 있다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 낸 성명에서 이란에 대한 공격에 대응해 이스라엘에 미사일과 드론을 발사하는 첫 번째 공격을 했다고 밝혔다.

또 이란에 대한 미·이스라엘 공격에 대한 보복으로 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 등 걸프 지역에 주둔한 미군 기지에 미사일을 발사했다고 밝혔다.

이란 파르스 통신에 따르면 공습 대상은 카타르의 알우데이드 공군기지, 쿠웨이트의 알살렘 공군기지, UAE의 알다프라 공군기지, 바레인의 미 해군 5함대 본부다.

지난해 6월 이스라엘이 이란을 공습했을 때 혁명수비대는 약 20시간 뒤 반격했으나 이번엔 약 1시간여 만에 즉각 대응했다. 이란 현지 언론에선 첫번째 반격 공습에 미사일 수십기가 동원됐다는 보도가 나왔다.

이란 외무부도 성명을 내고 "미국과 이스라엘 정권의 새로운 군사 공격은 이란과 미국의 외교 절차가 진행 중일 때 발생했다"며 "이 침략행위에 대한 보복은 유엔 헌장 51조에 따른 이란의 정당한 권리"라고 밝혔다.

미국과 이란은 26일 제네바에서 핵협상을 재개하고 기술적 협상을 위해 다음달 2일 빈에서 다시 만나기로 했었다.

이란 외무부는 유엔 회원국, 특히 중동 국가들과 '평화·국제안보를 지킬 책임을 느끼는' 국가들이 미국과 이스라엘의 행위를 규탄해야 한다면서 유엔과 안전보장이사회(안보리)가 이번 공격으로 인한 세계 안보 훼손에 대응해야 한다고도 주장했다.

앞서 AP통신 등 주요 외신에 따르면 이스라엘 국방부 장관은 이날 "이란을 상대로 예방적(preventive) 미사일 공격을 감행했다"고 발표했다. 미국도 이번 공격 작전에 함께 가담한 것으로 전해진다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 영상을 통해 "이란이 핵 프로그램 재건을 시도했다"며 "이란은 절대 핵무기를 가질 수 없다"고 강조했다. 또한 "우리는 그들의 미사일을 파괴하고 그들의 미사일 산업을 완전히 파괴할 것"이라며 "우리는 그들의 해군을 전멸시킬 것"이라고 주장했다.





