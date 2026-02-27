본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원랜드, 주당 950원 현금배당 결정…총주주환원율 62.6% 달성

이종구기자

입력2026.02.27 18:06

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원랜드, 제229차 이사회 개최
2025회계연도 재무제표
연결재무제표·영업보고서 승인(안) 등
8개 안건 심의·의결

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)는 27일 정선 하이원그랜드호텔과 서울사무소 간 화상회의를 통해 제229차 이사회를 개최하고 ▲2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안) 등 8개 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 27일 정선 하이원그랜드호텔과 서울사무소 간 화상회의를 통해 제229차 이사회를 개최하고 ▲2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안) 등 8개 안건을 심의·의결하고 있다. 강원랜드 제공

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 27일 정선 하이원그랜드호텔과 서울사무소 간 화상회의를 통해 제229차 이사회를 개최하고 ▲2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안) 등 8개 안건을 심의·의결하고 있다. 강원랜드 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 이사회는 2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안)을 심의해 주주환원과 지속성장 간 균형을 고려하여 주당 현금배당금을 950원으로 결정하고, 내달 31일에 열리는 정기주주총회 안건으로 상정키로 했다. 강원랜드의 지난해 매출은 연결재무제표 기준 1조4767억원이고 당기순이익은 3182억원을 기록했다.


현금배당 총액은 1883억원으로 배당성향 59.2%에 해당하며, 지난해 배당성향 대비 7.9%P 상향 적용한 결과다. 이를 2025년 자사주 매입액과 합친 총주주환원액은 1993억원이며, 당기순이익 대비 총주주환원율로 보면 62.6%다. 이로써 강원랜드는 2024년에 공기업 최초로 발표한 '기업가치 제고계획'에 따른 주주환원 목표인 총주주환원율 60%를 2년 연속 달성하게 된다. 강원랜드는 2024년부터 올해 2월까지 총 800억원의 자사주 매입을 통해 발행주식수의 2.1%에 해당하는 유통주식수를 줄여 주당가치를 높여왔다.

이번 배당과 관련, 이사회는 배당기준일을 4월 1일로 결정했다. 이는 배당액을 공표한 뒤 배당받을 주주를 확정해 주주들에게 합리적인 배당 투자 기회를 제공하고자 하는 주주권익 보호 정책의 일환이다.


또한 이사회는 석탄산업전환지역 개발 지원에 관한 특별법 시행에 따른 제규정 개정(안)을 의결해 기존 '폐광지역'을 미래지향적이며 역동적 성장을 상징하는 '석탄산업전환지역'으로 명칭을 변경하기로 했다.


이 밖에도 제28기 정기주주총회 소집(안)을 의결해 내달 31일 10시, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸에서 제28기 정기주주총회를 개최하기로 했으며 2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안) 외 제28기 정기주주총회에 상정할 ▲2026년도 비상임이사 보수한도액 결정(안), 2026년도 상임이사 보수한도액 결정(안), 올해 개관 예정인 M650 박물관 사업 영위를 위한 목적사업을 추가하는 정관 일부 변경(안) 등을 심의해 원안 의결했다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기