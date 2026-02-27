[주말 날씨]광주·전남 낮 최고 18도 포근…일교차 15도 주의

28일 맑고 1일 차차 흐려

광주와 전남 내륙 일교차 커

광주와 전남의 주말은 낮 최고기온이 18도까지 오르며 완연한 봄기운을 보일 것으로 예보됐다. 사진은 포근한 날씨를 보인 서울 종로구 광화문광장에 많은 사람들이 나와 산책을 즐기고 있는 모습. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 주말 광주와 전남 지역은 한낮 기온이 최고 18도까지 오르며 완연한 봄기운을 보이겠다. 다만 내륙을 중심으로 15도 이상 크게 벌어지는 일교차에 각별한 주의가 요구된다.

27일 광주지방기상청에 따르면 주말인 28일 광주와 전남은 대체로 맑은 날씨를 보이겠고, 3월 1일(삼일절)에는 구름이 많다가 오전부터 차차 흐려질 전망이다.

기온은 당분간 평년(최저 -1도~3도, 최고 9~12도)을 웃돌며 포근하겠다. 28일 아침 최저기온은 0~6도, 낮 최고기온은 11~18도 분포를 보이겠다. 3월 1일은 아침 최저 0~6도, 낮 최고 11~16도로 예보됐다.

특히 28일에는 전남 대부분 지역의 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 벌어지겠고, 광주와 전남 내륙 곳곳은 일교차가 15도 이상으로 매우 커 환절기 건강 관리에 신경 써야 한다.

해상과 해안가를 중심으로는 매서운 비바람이 몰아친다. 기상청은 28일 오후를 기해 거문도와 초도에 강풍 예비특보를, 남해 서부 동쪽 먼바다에 풍랑 예비특보를 발효했다. 28일 밤에는 남해 서부 서쪽 먼바다에도 풍랑 예비특보가 내려진다.

서해 남부 남쪽 먼바다는 28일까지 초속 7~13m의 강한 바람과 함께 물결이 0.5~2.5m로 높게 일겠다. 특히 남해 서부 먼바다는 28일 오후부터, 서해 남부 남쪽 먼바다는 3월 1일부터 초속 8~15m의 매우 강한 바람과 1.0~3.5m의 거센 물결이 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 크다.

광주지방기상청 관계자는 "해상에서 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일겠으니 항해 및 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하길 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



