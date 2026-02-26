김재철 동원그룹 회장 603억 사재, 판교에 AI 요람 세운다

카이스트 '김재철 AI대학원' 판교 연구동 착공

10MW급 도심형 데이터센터 구축

"푸른 바다에서 사업을 일으킨 대한민국이 앞으로는 데이터의 바다에서 새로운 가능성을 찾게 될 것입니다."

김재철 동원그룹 명예회장(사진)이 26일 판교에서 열린 카이스트(KAIST) 김재철 인공지능(AI)대학원 연구동 착공식에서 이같이 밝혔다. 그의 사재 출연으로 시작된 AI 인재 양성 프로젝트가 이날 첫 삽을 떴다. 그는 "AI대학원이 단순한 물리적 공간이 아니라 세계를 이끌 인재 양성의 산실이자 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

이번에 착공한 'KAIST 김재철 AI대학원' 판교 연구동은 총 542억원이 투입되는 대형 프로젝트다. 성남시 분당구 판교동 6000㎡ 부지에 연면적 1만8185㎡ 규모로 들어선다. 지하 1층·지상 8층으로 구성되며 2028년 2월 준공이 목표다.

이 사업의 출발점은 김 명예회장의 결단이었다. 그는 2020년부터 KAIST에 누적 603억원을 기부했다. 대학원 건립에 필요한 사업비 전액이 그의 사재에서 나왔다. 부지는 성남시가 무상 임대했다.

연구동에는 10㎿(메가와트)급 도심형 AI 데이터센터가 들어선다. 대규모 연산 자원을 바탕으로 피지컬 AI, 휴머노이드 등 차세대 기술을 연구할 로봇 실험실도 조성된다. 각 층에는 개방형 연구 공간을 마련해 기상 예측과 신약 개발 등 과학 AI, 헬스케어 AI, 제조 AI 등 다양한 융합 프로젝트를 수행할 계획이다.

판교테크노밸리와의 연계도 강조됐다. 신상진 성남시장은 "산·학·연 협력 생태계 속에서 연구와 산업이 유기적으로 연결되는 혁신 거점이 될 것"이라고 자신했다. 이광형 KAIST 총장은 "김 명예회장은 AI가 주목받기 전부터 인재 육성의 중요성을 강조해 왔다"며 "판교 연구동 착공을 계기로 정부의 R&D 예산 복원과 연구 생태계 정상화 흐름에 힘을 보탤 수 있을 것"이라고 말했다.





