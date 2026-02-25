장동혁 "李, 내집 마련 마귀화…실수요 옥죄면 문제"

"설 연휴 대통령과 싸우느라 과로사할 뻔"

장동혁 국민의힘 대표가 25일 "대통령이 집 가진 사람을 마귀라고 한다"고 언급하면서 "(내 집을 마련하려는) 자연스러운 마음은 죄가 아니다"고 말했다.

장 대표는 이날 서울 양천구 해누리타운에서 열린 부동산정책 정상화 특별위원회 현장 간담회에서 이렇게 말했다. 해당 특위 위원장인 장 대표는 "부동산 규제에 있어서 투기 억제가 반드시 필요하지만 실수요까지 옥죄는 것은 문제"라며 "해외 체류하거나 직장 이동자거나 교육 목적으로 이동하는 부분에 대해서는 일시적인 비주택 규정 완화와 중과배제 기준을 명확히 해서 문제점을 해소해야 한다"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 25일 서울 양천구 해누리타운에서 열린 부동산정책 정상화 특별위원회 현장 간담회에서 특위 위원, 지역 주민과 논의하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 최근 다주택자 규제에 집중하는 정부 행보와 관련해 "이런저런 이유로 어쩔 수 없이 여러 채 집을 갖고 있는 분들을 죄악시하는 것에서 출발해서는 안 된다"며 "부동산을 바라보는 시각이 잘못돼 있다면 제대로 된 정책이 나올 수 없다"고 짚었다. 또 "부동산은 우리의 자산 중 가장 많은 부분을 차지한다"며 "정책이 잘못되면 서민들의 삶은 힘들어지고 경제 전체가 큰 영향을 받는다"고 강조했다.

장 대표는 이 자리에서 "대통령 때문에 대한민국 다주택자 상징이 됐다"며 "명절 연휴에도 계속 싸우느라 과로사할 뻔했다"고 말하기도 했다. 서울시 모아타운(소규모주택 정비관리지역) 추진 과정에서 분담금 부담이 커지고 있다는 의견에 대해서는 "서울시뿐 아니라 정부가 (문제를) 해결해야 한다"며 지자체뿐 아니라 정부 지원의 필요성을 언급했다.

국민의힘은 이 자리에서 결혼 친화적인 부동산 정책을 마련하겠다고 밝혔다. 박성훈 국민의힘 의원은 "결혼 친화적, 자녀 친화적으로 주택 시장이 설계될 수 있도록 아이디어를 모으고 있다"며 "특히 다양한 정책 금융 패키지를 준비하고 있다"고 설명했다. 이어 "결혼으로 인해 주택 구입이 늦어지지 않게 부부 소득을 합산하는 과정에서 불이익이 없도록 제도를 설계하고 있다"고 덧붙였다.

정점식 국민의힘 정책위의장은 "우리 당이 나아가야 할 주택 정책 방향은 공급을 늘려 실수요자가 적정 수준에서 대출받아 내 집 마련 꿈을 이룰 수 있도록 하는 것"이라고 강조했다. 그러면서 "청년들이 안심하고 결혼할 수 있도록 생애 첫 주택을 마련할 때 지원을 충분히 마련하는 등에 대한 부분을 (당내에서) 공감하고 있다"고 언급했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>