김석준 교육감, ‘해양교육 자문단’ 출범… 부산형 해양교육 본격화

해양기관·대학·교원 등 11명 위촉… 지역 특성 반영한 정책 수립

김석준 부산교육감은 25일 부산 동구 초량동 부산항국제전시컨벤션센터에서 '해양교육 자문단 위촉식'을 열고 해양 관련 기관과 클러스터 소속 전문가와 교원 등 11명으로 구성된 자문위원들에게 위촉장을 수여했다.

김석준 부산교육감이 해양교육자문단에 위촉장을 수여하고 기념촬영하고 있다. 부산시교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 위촉식에는 부산시, 부산지방해양수산청, 한국해양수산개발원, 해양환경교육원, 부산대학교, 부경대학교, 한국해양대학교 등 해양교육 관련 주요 기관 관계자들이 참석했다.

부산시교육청은 이번 자문단 출범을 계기로 부산의 해양도시 특성을 반영한 실효성 있는 해양교육 정책을 수립하고, 학교 현장에서 체감할 수 있는 프로그램을 적극 추진해 나갈 방침이다.

김석준 교육감은 인사말에서 "우리 교육청은 학교 현장의 해양교육을 보다 체계적이고 내실 있게 지원하고자 해양교육 자문단을 구성했다"며 "자문위원들의 소중한 의견을 바탕으로 학생들이 해양의 가치를 올바르게 이해하고, 미래 해양 인재로 성장할 수 있는 교육환경을 지속적으로 만들어 가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>