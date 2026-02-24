양주시, '2026년 전략작물직불금' 5월 29일까지 신청 접수

경기 양주시가 '2026년 전략작물직불금' 신청을 5월 29일까지 받는다. 신청은 농지 소재지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 온라인 '농업e지(nongupez.go.kr)' 시스템을 통해 가능하다.

농업기술센터 전경. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전략작물직불제는 벼 재배면적을 줄이고 쌀 수급 안정을 도모하기 위한 제도로, 지급 대상 논에 밀·보리·두류·하계조사료·옥수수·깨 등 전략작물을 1000㎡ 이상 재배하는 농업인에게 면적에 따라 직불금을 지급한다.

동계작물은 6월 말 이전 수확이 가능한 품목을 대상으로 하며, 밀은 ㎡당 100원, 보리·호밀·귀리 등 기타 식량작물과 동계조사료는 ㎡당 50원이 지급된다. 동계작물 신청은 4월 3일까지 접수한다.

하계작물은 하계조사료가 ㎡당 550원이며, 두류는 200원, 옥수수·깨는 150원, 알팔파·율무는 250원, 수수는 240원이 각각 지원된다. 특히 동계 밀이나 조사료를 재배한 필지에 하계 두류 또는 조사료를 이모작할 경우 ㎡당 100원이 추가 지급된다. 하계작물 신청 마감은 5월 29일이다.

다만 두류 중 백태와 콩나물콩은 전년도 전략작물직불을 이행한 개인 또는 법인만 신청할 수 있으며, 신청 가능 면적도 전년도 해당 품목 직불 이행 면적으로 제한된다.

양주시 관계자는 "전략작물직불제의 품목 확대와 단가 인상이 식량자급률 제고와 농업인 소득 안정에 도움이 되길 기대한다"며 "대상 농업인의 적극적인 신청을 바란다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>