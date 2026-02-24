본문 바로가기
양주시, '2026년 전략작물직불금' 5월 29일까지 신청 접수

이종구기자

입력2026.02.24 18:39

경기 양주시가 '2026년 전략작물직불금' 신청을 5월 29일까지 받는다. 신청은 농지 소재지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 온라인 '농업e지(nongupez.go.kr)' 시스템을 통해 가능하다.

농업기술센터 전경. 양주시 제공

전략작물직불제는 벼 재배면적을 줄이고 쌀 수급 안정을 도모하기 위한 제도로, 지급 대상 논에 밀·보리·두류·하계조사료·옥수수·깨 등 전략작물을 1000㎡ 이상 재배하는 농업인에게 면적에 따라 직불금을 지급한다.


동계작물은 6월 말 이전 수확이 가능한 품목을 대상으로 하며, 밀은 ㎡당 100원, 보리·호밀·귀리 등 기타 식량작물과 동계조사료는 ㎡당 50원이 지급된다. 동계작물 신청은 4월 3일까지 접수한다.

하계작물은 하계조사료가 ㎡당 550원이며, 두류는 200원, 옥수수·깨는 150원, 알팔파·율무는 250원, 수수는 240원이 각각 지원된다. 특히 동계 밀이나 조사료를 재배한 필지에 하계 두류 또는 조사료를 이모작할 경우 ㎡당 100원이 추가 지급된다. 하계작물 신청 마감은 5월 29일이다.


다만 두류 중 백태와 콩나물콩은 전년도 전략작물직불을 이행한 개인 또는 법인만 신청할 수 있으며, 신청 가능 면적도 전년도 해당 품목 직불 이행 면적으로 제한된다.


양주시 관계자는 "전략작물직불제의 품목 확대와 단가 인상이 식량자급률 제고와 농업인 소득 안정에 도움이 되길 기대한다"며 "대상 농업인의 적극적인 신청을 바란다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
