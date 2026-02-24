LG화학, 조화순 사외이사 의장 선임

첫 여성 사외이사 의장 선임

의장·대표 분리로 책임경영 체제 구축

LG화학이 사외이사를 이사회 의장으로 선임하며 지배구조 개편에 속도를 내고 있다.

조화순 LG화학 이사회 의장. LG화학 제공 AD 원본보기 아이콘

LG화학은 24일 이사회를 열고 조화순 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다. 사외이사가 이사회 의장을 맡는 것은 이번이 처음이다. 회사 측은 책임 있는 의사결정을 강화하기 위한 지배구조 개선의 일환이라고 설명했다.

이번 결정으로 LG화학은 이사회 의장과 대표이사를 분리하게 됐다. 이에 따라 이사회의 독립성과 경영 투명성이 한층 강화될 것으로 기대된다.

조화순 의장은 LG화학의 첫 여성·사외이사 의장이다. 이사회 대표로서 상정 안건을 결정하고, 이사회를 소집해 회의를 주재한다. 또한 이사 간 의견을 조율하는 조정자 역할도 맡게 된다.

조 의장은 2022년 3월부터 LG화학 사외이사로 활동해왔다. 현재 연세대 정치외교학과 교수이자 한국과학기술한림원 정책학부 정회원으로, 과학기술 정책과 미래 거버넌스 분야에서 전문성을 쌓아왔다. 글로벌 통상정책과 산업 전반의 흐름에 대한 이해를 바탕으로 기업 경영 자문을 수행해 온 점도 강점으로 꼽힌다.

LG화학은 이번 의장 선임을 계기로 주주와의 소통도 확대할 계획이다. 경영진과 투자자 중심의 소통을 넘어, 사외이사를 포함한 이사회와 주주 간 거버넌스 미팅 등 구체적인 소통 방안을 올해 안에 마련한다는 방침이다.

조 의장은 "투명한 지배구조에 기반한 책임 있는 의사결정과 건설적인 소통을 통해 주주의 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.

한편 LG화학은 2021년 ESG위원회와 내부거래위원회를 설치한 데 이어, 2025년 보상위원회를 신설하는 등 현재 총 6개의 위원회 체계를 운영 중이다. 경영위원회를 제외한 모든 위원회는 관련 전문성을 갖춘 사외이사가 위원장을 맡고 있다. 이를 통해 이사회의 감독 기능과 책임성을 강화하고 있다는 설명이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



