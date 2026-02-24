中, 日기업 수출규제 강화…日정부 "용납 못해, 철회해야"

외무성·경제산업성, 中에 항의

"내용·영향 자세히 조사해 대응"

중국이 24일 일본 기업·기관 수십 곳을 특정해 희토류 등 이중용도 물자(군사용으로도 민간용으로도 활용될 수 있는 물자) 수출 통제·관찰 리스트에 추가한 데 대해 일본 정부가 철회를 촉구했다.

일본 정부 부대변인인 사토 게이 관방 부장관은 이날 기자회견에서 중국의 수출 규제 강화에 대해 "절대로 용납할 수 없고 매우 유감스럽다"며 "우리나라(일본) 정부는 강하게 항의하고 조치 철회를 요구했다"고 밝혔다.

사토 부장관은 "이번 조치의 내용과 영향을 자세히 조사해 필요한 대응을 해 나갈 것"이라고 덧붙였다. 그는 희토류가 중국의 수출 규제 대상에 포함되는지에 대해서는 명확히 언급하지 않았다.

중국에 대한 항의는 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장과 경제산업성, 주중 일본대사관 간부가 각각 했다고 교도통신이 전했다.

중국 상무부는 이날 미쓰비시조선 등 일본 내 20개 기업과 기관에 대해 "일본의 군사력 제고에 참여했다"며 수출 통제 관리 명단에 포함한다고 발표했다. 중국은 스바루와 후지에어로스페이스, 에네오스, 도쿄과학대학, 스미토모중공업 등 20개 기업·기관은 "이중용도 최종 사용자와 최종 용도를 확인할 수 없다"며 관찰 리스트에 넣었다.

한편, 다카이치 사나에 총리는 이날 중의원(하원)에서 중국과 관계에 대해 "다양한 대화에 열려 있으며, 지금도 각 레벨에서 중국 측과 의사소통을 지속하고 있다"는 기존 견해를 되풀이해 언급했다. 이어 다카이치 총리는 "앞으로도 국익 관점에서 냉정하게 적절한 대응을 할 것"이라고 덧붙였다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



