"학업 때문에"…올림픽 금메달 딴 美 여자 아이스하키, 트럼프 대통령 초청 거절

"초청 대상에 포함된 것 영광"

2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 여자 아이스하키에서 금메달을 차지한 미국 대표팀이 도널드 트럼프 미국 대통령의 백악관 초청을 정중히 거절했다.

"학업 등의 문제로 초대 응할 수 없어"

금메달을 따낸 미국 여자 아이스하키 대표팀. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) 미국 NBC 뉴스 등에 따르면 미국 여자 아이스하키 대표팀은 성명을 내고 "초청에 진심으로 감사드리며, 우리의 특별한 성과를 인정해준 점에 대해 깊이 감사한다"고 밝혔다. 다만 "올림픽 이후 예정돼 있던 학업과 소속팀 일정 등으로 인해 선수들이 참석할 수 없게 됐다"고 설명했다. 이어 "선수들은 초청 대상에 포함된 것을 영광으로 여기며, 이 같은 인정에 감사하고 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 금메달을 획득한 남자 아이스하키 대표팀 역시 백악관으로 초청했다. 그러나 남자 대표팀의 참석 여부는 아직 알려지지 않았다.

슈퍼볼 우승팀 백악관 초대 취소도

지난해 4월 NFL 슈퍼볼 우승팀 필라델피아 이글스를 초청한 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

미국에서는 주요 프로 스포츠 리그 우승팀이나 국제대회에서 성과를 낸 대표팀을 백악관에 초대하는 것이 관례로 여겨진다. 다만 트럼프 대통령 재임 기간 일부 팀들이 초청을 거부한 사례도 있었다.

트럼프 대통령은 첫 임기였던 2018년 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 우승팀 필라델피아 이글스를 백악관에 초청했지만, 선수단 대다수가 불참 의사를 밝히면서 행사 전날 초청을 취소했다.

이후 지난해 4월 2025년 슈퍼볼 우승팀 필라델피아를 다시 백악관으로 초청했고, 이번에는 행사가 예정대로 진행됐다. 다만 당시 슈퍼볼 최우수선수(MVP)로 선정된 주전 쿼터백 제일런 허츠를 비롯해 일부 선수들은 참석하지 않았다.





