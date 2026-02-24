황경아 "장애인활동지원사업 장애인 자립 지탱하는 사회안전망"

장애인활동지원사업 발전방안 모색



장애인활동지원기관·인력 운영 개선 위한 의견청취 간담회 개최

대전시의회 복지환경위원회가 24일 시의회 3층 소통실에서 황경아 의원(국민의힘, 비례대표) 주재로 '장애인활동지원기관·인력 운영 개선을 위한 의견 청취 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 장애인활동지원기관의 운영 현실과 전담 인력 및 활동지원사의 처우 개선 과제를 파악함으로써 장애인활동지원사업의 발전적 운영을 위한 정책과제를 논의하기 위해 마련됐다.

간담회는 황경아 의원이 좌장을 맡아 진행했으며, 김동기 목원대학교 사회복지학과 교수가 주제발표를 했다. 이어 장애인활동지원기관장, 전담 인력, 활동지원사와 노상권 대전시 장애인복지과장이 참석해 논의의 장을 펼쳤다.

주제발표에서는 장애인활동지원제도가 장애인의 자립생활을 지원하는 핵심 제도임을 강조하며, 대전시 활동 지원 현황을 분석하고 기관 운영의 구조적 어려움, 인력 수급 문제, 개인 예산제 시행에 따른 대응 과제 등을 제시했다.

또한 활동지원사의 처우 개선과 전담 인력 수급 안정화를 위한 제도적 보완 필요성이 함께 제안됐다.

황경아 의원은 "장애인활동지원사업은 장애인의 일상과 자립을 지탱하는 중요한 사회안전망"이라며 "이번 간담회를 계기로 기관과 인력이 안정적으로 운영될 수 있는 제도적 기반을 마련하고, 지속 가능한 활동 지원 체계 구축을 위해 의회 차원의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



